EURO 2020: Ovidiu Hategan, atacat de galezi dupa cartonasul rosu dat la Roma. "M-am gandit ca este o decizie dura"

"Ethan este dezamagit, bineinteles. Inca nu am revazut faza, dar in momentul respectiv m-am gandit ca este o decizie dura.M-am gandit ca ar fi putut fi cartonas galben. Este un baiat tanar si vrea sa fie parte a acestui turneu, iar acest lucru il va afecta intr-o anumita masura. O sa invete din asta si va reveni mai puternic si mai matur pentru ca a trecut prin aceasta experienta. Poate acum nu crede asta, dar baietii sunt alaturi de el, staful este alaturi de el si ne vom asigura ca este OK", a declarat Page, potrivit walesonline.co.uk.Tara Galilor a fost invinsa de Italia cu scorul de 1-0, dar s-a califcat in optiimle de finala ale Campionatului European , incheind Grupa A pe locul doi. Meciul de la Roma a fost arbitrat de Ovidiu Hategan, care il minutul 55 l-a eliminat pe galezul Ampadu pentru un fault la Bernardeschi.