Partidul Verde vrea impozit pe silicoane

Partidul Verde propune introducerea unui impozit pe implanturile cu silicon, pentru a creste veniturile in domeniul sanatatii.

Ovidiu Iane, seful Partidului Verde, sustine ca impozitul ar trebui sa fie de aproximativ o mie de lei la fiecare interventie, in conditiile in care in fiecare an au loc cateva zeci de mii de operatii de acest tip, informeaza Libertatea.

"Banii ar putea fi folositi, de pilda, pentru programele destinate diabeticilor sau bolnavilor de SIDA", a declarat Iane.

Acesta a adaugat ca de la impozit ar fi scutite persoanele care fac operatii estestice ca urmare a unor boli au a unor acidente.

Pentru a ajunge insa realitate, propunerea verzilor ar trebui concretizata intr-un proiect legislativ.

