Elicoptere de atac si anti-submarin, noile obiective de inzestrare ale Armatei, dupa avioanele F-16 si sistemele Patriot

Pe langa elicoptere si corvete, dronele sunt si ele un obiectiv pentru Armata romana

Deputatul liberal al formatiunii aflate la guvernare ( PNL ) precizeaza intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca dupa ce in ultimii ani tara noastra a pus accentul pe modernizarea Armate prin consolidarea sistemului de la Deveselu, achizitionarea de sisteme Patriot sau HIMARS si operationalizarea aeronavelor F-16, in urmatorii trei ani Romania se va concentra pe corvete si elicoptere, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Astfel, potrivit deputatului roman, urmeaza un amplu program pentru elicoptere mutirol, de atac si antisubmarin."Daca in ultimii ani accentul programului pentru modernizarea Armatei a fost pus, in mod evident, pe sistemele antiracheta (Deveselu), sistemele racheta sol-aer (Patriot) sau sistemele racheta sol-sol (HIMARS), precum si pe operationalizarea deplina a avioanelor F-16, in urmatorii trei ani Romania se va concentra asupra cuplului corvete-elicoptere.Ne pregatim, conform strategiei, de un amplu program destinat elicopterelor multirol, de atac si, mai ales, celor antisubmarin. In momentul in care corvetele si elicopterele aferente, cu sisteme de lupta antisubmarin, vor intra in dotarea Armatei, postura noastra la Marea Neagra va fi semnificativ intarita, cu efecte inclusiv in ierarhiile globale de tip "military strength ranking", a transmis Ovidiu Raetchi.Totodata, intr-o completare, tot pe pagina personala de Facebook, Raetchi spune ca mai merita adaugat "in mod evident, sectorul dronelor, cu cea mai rapida rata de dezvoltare din istoria tehnologiei militare. Faptul ca grupul israelian Elbit intentioneaza sa deschida, in 2021, o linie de asamblare pentru Hermes 450 in Romania, pentru a sprijini efortul de modernizare sustinut de Armata Romana e o veste excelenta, avand in vedere si faptul ca se va lucra cu parteneri din Romania si vor exista oportunitati de export in spatiul european".Amintim ca publicatia DefenseRomania a anuntat in urma cu doua zile ca Elbit va deschide anul viitor o linie de asamblare drone Hermes 450 in Romania, iar aeronavele fara pilot realizate in tara noastra ar putea fi exportate si in alte state din Europa.Decizia de a deschide a treia linie de asamblare din afara Israelului vine natural in contextul in care MApN si-a anuntat interesul pentru achizitia de UAS. In afara Israelului, Elbit mai are doar doua linii asamblare drone: una in Marea Britanie, iar o alta in India.