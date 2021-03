Ovidiu Raetchi, despre cazul Octav Bjoza: "Relativizarea raului ("da, dar...") nu mai subzista decat acolo unde e inca loc pentru reinvierea sa"

Lucia Hossu Longin: "Decizia Premierului m-a socat"

"Sunt doua erori logice pe care le-am regasit frecvent - in contextul discutiilor despre mostenirea legionara (cazul Vulcanescu, cazul Bjoza) - la oameni care pareau mai degraba bine intentionati sub raport moral: eroarea "anti-comunist=cu necesitate bun" si eroarea "au facut si lucruri bune". Sa le luam pe rand.1. Eroarea "anticomunist=cu necesitate bun".Mai intai, premisele cu care suntem toti de acord : a. Stalin a fost un calau sinistru; b. Victimele stalinismului au suferit cumplit; c. Multe dintre aceste victime s-au comportat remarcabil in fata suferintei. Fractura logica si morala apare in momentul in care extindem aceste premise la afirmatia: orice victima a lui Stalin, pentru ca a fost victima lui Stalin si pentru ca a fost anticomunista, e cu necesitate buna.Antonescu si multi legionari au fost anticomunisti si au devenit victime ale lui Stalin. Hitler insusi a fost antibolsevic si a fost victima lui Stalin (s-a sinucis ca sa nu puna rusii mana pe el). Asta nu ii face pe Antonescu, Hitler, legionari mai putin criminali si monstri.2. Eroarea "au facut si lucruri bune".Este pozitia celor de la AUR in chestiunea Legiunii. Este si pozitia lui Bjoza. Dar e o frauda etica si o escrocherie logica. Marii calai ai istoriei nu au fost niste dragoni care scoteau flacari pe nas. Gasesti la Timur Lenk, Nero si Hitler lucruri omenesti: isi iubeau mama, isi scoteau cainele la plimbare, ascultau muzica. Tehnic vorbind, si despre Lucifer poti spune, facand analiza pe text, ca "a facut si lucruri bune" inainte sa se sumeteasca. Dar, pe de o parte, omenescul dintr-un calau - care ii surprinde pe cei care cred ca raul e un dragon care scoate flacari pe nari - nu este "bine", ci doar "banalitatea raului", cum spune Hannah Arendt.Pe de alta parte, nu, nu poti pune in balanta "a facut autostrazi si ii dadea cainelui sa manance" cu "a omorat cateva milioane de copii". Nazistii si legionarii, Hitler si Antonescu au comis un rau absolut. Relativizarea acestuia prin "da, dar..." este inacceptabila si sinistra. Aceasta este pozitia morala si legala a lumii europene. Relativizarea raului ("da, dar...") nu mai subzista decat acolo unde e inca loc pentru reinvierea sa", a scris Ovidiu Raetchi pe pagina sa de Facebook Lucia Hossu Longin a scris, intr-o postare pe Facebook , ca e o situatie unica in Europa de Est sa fie demis dintr-o demnitate guvernamentala presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politic."Un luptator anticomunist, care si-a trait tineretea prin cele mai grele inchisori si lagare din gulagul romanesc si a carui prezenta in Cabinetul Florin Citu era un titlu de noblete pentru echipa prim-ministrului", a scris Lucia Hossu Longin pe Facebook."Despre ce vorbim? Octav Bjoza nu a negat Holocaustul si nu i-a pus in discutie dimensiunile. Eu, care l-am auzit adesea vorbind in public, stiu ca a respectat si respecta suferinta evreilor. A cerut doar ca legea 232/2020 sa aduca unele reparatii materiale copiilor fostilor detinuti politic, care au avut imens de suferit in anii comunismului. Romania a avut cea mai consistenta rezistenta anticomunista din Est, mii de luptatori care au murit, pentru libertate, in munti sau la zidul din Valea Piersicilor", a scris aceasta pe Facebook. Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania (AFDPR), Octav Bjoza, a declarat marti , ca regreta faptul ca premierul Florin Citu interpreteaza comunicatul AFDPR din 12 martie in sensul ca organizatia "ar avea ceva" cu etnia evreiasca.Bjoza a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989."Toti aceia pe care eu ii reprezint sunt nu doar intrigati, revoltati, scarbiti de faptul ca langa noi, in temnitele si lagarele de exterminare, au murit inaintasii celor care m-au demis. (...) Imi pare foarte rau ca domnul prim-ministru interpreteaza, ba chiar da apa la moara unora cum ca noi am avea ceva cu etnia evreiasca. Aceasta etnie a adus stiintei si culturii mondiale personalitati de mare calibru, pe care nimeni nu le poate contesta. A veni pentru o mana de nemernici sa acuzi o etnie este o neghiobie. Este incredibil sa intarati pe unii impotriva altora. Eu la acest secretariat de stat nu am fost numit politic. (...) Este cea mai urata pagina a Partidului Liberal din ultimii 31 de ani, pentru ca se interpreteaza ceea ce am vrut noi sa spunem, sa cerem", a sustinut Octav Bjoza.Deputatul PNL Alexandru Muraru, consilier al premierului, a transmis marti, 16 martie, ca decizia prim-ministrului Florin Citu privind demiterea lui Octav Bjoza din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, este legitima si corecta.Muraru este consilier onorific al premierului si reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei."Derapajele si declaratiile inacceptabile cu privire la relativizarea Holocaustului ale domnului Octav Bjoza sunt incompatibile cu pozitia de demnitar al Executivului. In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamn cu fermitate astfel de pozitii publice, precum ale domnului Bjoza, actiuni care angreneaza intregul Executiv, imaginea Romaniei si care nu pot fi tolerate.Falsificarea, distorsionarea sau relativizarea realitatilor Holocaustului de catre un demnitar, numit in functie de catre seful Executivului, aduce atingere grava angajamentelor si eforturilor pe care Romania le-a intreprins in ultimele doua decenii. Reexaminarea faptelor istorice sub forma negationismului deflectiv este o formula intalnita a negationistilor, iar aceasta nu poate fi tolerata, cu atat mai mult, din fruntea unei institutii nationale", a precizat Muraru in comunicatul de presa emis.Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, Octav Bjoza, a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989.Reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au reactionat dupa ce prim-ministrul Florin Citu a decis sa il demita pe Octav Bjoza din functia in care ii reprezenta pe detinutii politici anticomunisti si precizeaza ca "gestul premierului PNL arata care este adevarata culoare a coalitiei de guvernamant: rosul aprins, al tancurilor sovietice, bolsevice".