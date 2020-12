Ovidiu Raetchi: E profund ostil ca Sputnik Romania face propaganda antivaccin in tara noastra

"E indecent, nediplomatic, profund ostil ca Sputnik Romania face propaganda antivaccin in tara noastra, in timp ce Rusia are propriul program de imunizare si propria strategie de comunicare provaccin. Aici nu mai e vorba nici despre competitia geopolitica, nici despre aliantele militare, ci despre decenta si umanitate, pur si simplu. Un mesaj discret de atentionare ar trebui trimis diplomatilor rusi.Din aceasta pandemie - asa cum am scris in primavara, cand multi cantau prohodul Uniunii Europene - nu vor iesi intariti decat actorii politici care dau dovada de generozitate si responsabilitate. E chiar cazul Uniunii noastre. Profitorii care mizeaza pe dezinformare si propaganda se vor descalifica moral pe termen lung, asa cum a facut China incercand sa ascunda date despre pandemie intr-un interval esential pentru limitarea ei", a scris Raetchi pe pagina sa de Facebook.Inca din luna octombrie s-a descoperit o campanie rusa de dezinformare menita sa submineze si sa raspandeasca frica cu privire la vaccinul anti-COVID al Universitatii Oxford. Aceasta a fost expusa printr-o ancheta The Times. Potrivit cotidianului britanic, in Rusia au fost facute imagini, meme-uri si clipuri video care descriu vaccinul ca fiind periculos. Acestea au fost distribuite masiv pe retelele sociale.CITESTE SI: Primul proiect de lege depus in noul Parlament: Sunt stabilite termene clare pentru dosarele de la CCR