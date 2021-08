Fost lider liberal, despre eșecul campaniei lui Orban pentru șefia PNL: Doctrina sa a fost echilibristica și abisul ideologic

Liderii locali, migrează spre Cîțu

Raețchi este de părere că Ludovic Orban nu și-a construit o strategie câștigătoare."Trecerea oamenilor din tabăra Orban în tabăra Cîțu va deveni o rutină până la Congres. Și nu e la mijloc nicio conspirație, pur și simplu Ludovic plătește pentru absența unei strategii politice coerente în ultimii ani - inclusiv în campania internă. Cîțu a identificat un mesaj și își construiește campania în logica lui: victoria. Adică guvernarea. El comunică faptul că va câștiga alegerile și că va menține PNL la Palatul Victoria . Bun, rău - e un mesaj stabil (și chiar ofertant în viața internă a unui partid ).Problema lui Orban e că în mandatul său în fruntea PNL - și în această etapă de campanie internă - nu a putut impune niciun mesaj similar - clar și confirmat de fapte. Doctrina Orban a fost echilibristica și abisul ideologic. A impus o decizie împotriva primarilor de la alte partide și pe urmă i-a adus în PNL, mândru nevoie mare.A promovat lupta împotriva corupției și acum, când pierde, a descoperit conspirația instituțiilor statului. S-a făcut naționalist-religios la bătrânețe, sperând că așa poate înfrunta Palatul Cotroceni de pe poziții mai solide. Strategia Orban, în acest moment, este muștruluirea celor care nu îl susțin și găsirea unor justificări pentru nesfârșitele plecări din echipa sa. Ăsta nu e un mesaj cu care câștigi oameni și alegeri. Și acesta este motivul pentru care hemoragia din tabăra Orban va continua", a scris Ovidiu Raețchi pe pagina sa de Facebook.Tabăra lui Florin Cîțu câștigă tot mai mult teren în defavoarea celei a lui Ludovic Orban, asta după ce tot mai mulți lideri locali care inițial l-au susținut pe liderul actual al partidului au decis între timp să se alăture premierului. Cea mai recentă trecere a fost cea a liderului PNL Galați George Stângă „Premierul PNL a dovedit că poate să aplice acele reforme de care #România are nevoie. PNL are nevoie, după 4 ani de la ultimul Congres, de un suflu nou, unul pe care premierul Florin Cîţu îl poate asigura. Suflu nou nu înseamnă doar oameni noi, ci presupune oameni care ştiu să se adapteze la noile cerinţe ale societăţii, oameni care vorbesc despre modernizare.La Congresul din 25 septembrie voi alege schimbarea pentru binele PNL, pentru ca partidul să continue să crească, să se îmbunătățească și să asigure o guvernare performantă României. De aceea, îl voi susține pe Florin Cîţu, cel alături de care am făcut echipă în Senatul României timp de 4 ani.Am încredere că Florin Cîţu va oferi noi perspective #PNL și României. Alături de echipa formată în jurul lui Florin Cîțu putem face România liberală, modernă și dezvoltată”, a relatat pe Facebook șeful PNL Galați vineri, 6 august.