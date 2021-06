Fost lider liberal, despre valul de fake-news la adresa Uniunii Europene: "Bazaconii scornite pentru a ne convinge ca o ducem rau in UE. Societatea ideala era cea construita de Nicolae Ceausescu"

"China se comporta oribil in Hong Kong - tocmai a asediat si inchis cu sute de politisti cel mai mare ziar independent - Apple Daily. Navalnii e in inchisoare pentru ca a refuzat sa moara otravit. Lukasenko a deturnat o cursa aeriana independenta ca sa captureze un jurnalist incomod.In timpul asta, noi ne bucuram de cea mai infloritoare, mai liberala si mai linistita perioada din istoria Europei. Si facem asta gratie Uniunii Europene - o institutie care, daca privesti la ceea ce se intampla la est si sud de Bucuresti, daca privesti la ceea ce se intampla in Berlin, Paris si Londra in urma cu doar 80 de ani, e pur si simplu minunata.Insa, in loc sa ne bucuram de aceasta institutie a tolerantei si diversitatii - aproape implauzibila intr-o lume tot mai populata de tirani care vor sa decida ce avem dreptul sa gandim sau sa iubim - ii facem chiar noi rau - cu sau fara voie. Cine credeti ca profita de modul in care e maimutarit si distorsionat continutul raportului Matic? De unde credeti ca au plecat primele glume despre dreptul barbatilor de a naste si despre "promovarea agresiva a agendei LGBT" in cadrul acestui raport adoptat oficial de Parlamentul European? Care credeti ca e efectul final al acestui fake news rostogolit necritic, in cascada?Ca si in primele luni ale pandemiei, cand situatia critica din Italia, Spania sau Franta era folosita pentru a slabi increderea europenilor in Uniune, in vreme ce Rusia sau China erau oferite ca exemple de eficienta, si acum tinta reala e tot Uniunea Europeana. Pentru ca este prea liberala, prea toleranta; pentru ca nu arunca in inchisoare nici ziaristii, nici minoritatile sexuale, nici gruparile religioase care ameninta puterea statului.E dreptul fiecaruia, in fond, sa rostogoleasca stiri false despre activitatea Uniunii Europene si chiar sa glumeasca ("barbatii pot naste, haha") pe seama unui raport grav despre dreptul femeii de a alege - desi e greu de inteles de ce ai alege sa razi pe un astfel de subiect. Dar cei care fac asta ar trebui sa inteleaga ca, in acest mod, contribuie involuntar la o propaganda anti-europeana construita cu migala si cinism de forte mult, mult mai toxice decat "amenintarea sexomarxista" si alte bazaconii scornite pentru a ne convinge ca o ducem rau in Uniunea Europeana. Si ca, de buna seama, societatea ideala era cea construita de Nicolae Ceausescu , in care avortul era interzis si in care "pericolul LGBT" era pedepsit cu inchisoare", a scris Ovidiu Raetchi. Mai multi parlamentari si persoane influente din Romania au distribuit vineri, 25 iunie, pe retelele sociale o stire falsa cum ca mai multi europarlamentari romani ar fi votat pentru "ca si barbatii sa poata naste".In realitate, votul a fost pentru adoptarea "raportului Matic", care prevede protejarea sanatatii si a drepturilor sexuale si de reproducere ale femeilor.Unul dintre primii europarlamentari care a comentat votul a fost preotul Cristian Terhes , membru PNTCD , intrat in 2019 in Parlamentul European pe listele PSD Intr-un mesaj pe Facebook, Terhes sustine ca raportul Matic, votat cu 378 de voturi pentru, 255 impotriva si 42 de abtineri, "prevede ca si barbatii pot naste".Raportul cuprinde o singura referire la protejarea drepturilor pentru persoanele transgen si non-binare, condamnand discriminarea lor pe criterii de identitate de gen, care a inspirat compunerea informatiei false.