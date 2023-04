Sabau: Nu am semnat cu Dinamo, discut cu orice club

Ioan Ovidiu Sabau neaga zvonurile aparute in presa care spuneau ca va prelua formatia din Stefan cel mare.

"Eu deocamdata sunt la Cluj in vacanta. Discut cu oricine e interesat. Am auzit ca a aparut un om in presa ca e impresar?! Eu nu am impresar... si ca ar fi zis un impresar de-al meu, nici nu stiu ce nume are, ca am semnat deja cu Dinamo. E total fals, pentru ca eu nu am impresar. In al doilea rand, eu nu am semnat cu Dinamo.

Nu am semnat cu Dinamo. Deocamdata va spun ce se poate spune in momentul de fata. Ce o sa se intample in viitor ramane de vazut, deocamdata eu discut cu oricine e interesat de mine", a declarat Sabau pentru radio InfoPro.

"Motul" a demisionat saptamana trecuta din functia de antrenor al Gloriei Bistrita, dupa 4 ani petrecuti pe banca formatiei ardelene.