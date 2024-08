Pesta micilor rumegătoare face ravagii în România. Sute de oi vor fi omorâte

Într-o fermă din judeţul Timiş a fost depistat virusul Pestei Micilor Rumegătoare. Din cauza bolii, aproximativ 600 de oi vor fi ucise, după ce Autorităţile au instituit zone de protecţie şi de supraveghere.

”În data de 24.08.2024, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş a confirmat focarul de Pesta micilor rumegătoare într-o exploataţie nonprofesională din localitatea Clopodia, comuna Jamu Mare, judeţul Timiş în urma examinării probelor şi emiterea buletinelor de analiză, de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti (IDSA). Urmare acestui fapt, în cursul zilei de astăzi, 26.08.2024, a fost convocată sedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii”, se precizează într-un comunicat de presă, de luni, al Prefecturii Timiş.

Au fost stabilite cele două zone circulare de protecţie şi supraveghere de 0-3 km şi respectiv 0-25 km din jurul focarului de Pesta Micilor Rumegătoare din localitatea Clopodia, astfel:

Zona de protecţie (0-3 km):

- Localităţi din judeţul Timiş:Clopodia.

Zona de supraveghere (0-25 km):

- Localităţi din judeţul Timiş:Jamu Mare, Ferendia, Lăţunaş, Gherman, Percosova, Butin, Semlacul Mic,Moraviţa, Stamora Germană, Dejan, Gaiu Mic, Roviniţa Mică, Breştea, Denta, Roviniţa Mare, Şemlacul Mare, Deta, Sângeorge, Berecuţa, Opatiţa, Birda, Gătaia, Sculia.

- Localităţi din judeţul Caraş-Severin:Ramna, Mercina, Vărădia, Greoni, Bocşa, Ticvaniu Mic, Grădinari, Ticvaniu Mare, Jitin, Comorâşte, Secăşeni, Giurgiova, Cârnecea, Forotic, Brezon, Calina, Surducul Mare, Rafnic, Dognecea, Doclin, Tirol, Biniş, Ocna De Fier, Fizeş, Măureni, Berzovia, Gherteniş, Şoşdea.

Centrul Local de Combatere al Bolilor Timiş a aprobat uciderea sub control oficial şi neutralizarea prin îngropare a materiilor de risc din cadrul focarului a ovinelor din exploataţia identificată, ce deţine un număr de aproximativ 600 de capete de ovine.

Pesta micilor rumegătoare nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.

În 30 iulie 2024, în judeţul Timiş, tot la Jamu Mare, a fost depistat primul focar de Pestă a Micilor Rumegătoare. Atunci au fost ucise 13.000 de oi.

Conform dateloe ANSVSA, în data de 19 august,, în România evoluau 60 de focare - 8 exploataţii comerciale, 14 exploataţii comerciale de tip A, 37 de exploataţii non profesionale şi o stână - de pesta rumegătoarelor mici (PRM) cu un total de 232.927 de animale existente în Baza Naţională de Date a Sistemului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor: în judeţul Tulcea sunt 49 focare în 10 localităţi din care: 7 exploataţii comerciale, 14 exploataţii comerciale de tip A şi 28 de exploataţii non profesionale cu un total de 212.973 animale; în judeţul Constanţa sunt 9 focare în 6 localităţi în exploataţii non profesionale cu un total de 6.865 de animale; în judeţul Timiş un singur focar într-o exploataţie comercială cu un total de 12.500 de animale; în judeţul Ialomiţa un singur focar într-o stână cu un total de 589 de animale.

