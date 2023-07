Ovidiu Haţegan a arbitrat din nou după 16 luni: "După acea cumpănă, am resetat tot. Am câştigat dreptul de a avea a doua viaţă"

Arbitrul Ovidiu Haţegan a revenit pe teren după 16 luni de când a suferit un infarct miocardic. El a fost arbitru de centru la meciul Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi, din etapa a doua a Superligii.

"Am simţit căldura tuturor. A fost un moment plăcut. A fost o încercare. Dumnezeu poate mi-a dat un semn să fac o mică pauză. Încet-încet am clădit totul pentru a reveni. Medicii mi-au spus că pot reveni fără probleme. M-am pregătit bine, nu mi-am asumat niciun risc. Am avut sprijinul familiei, soţia şi copilaşii au fost alături de mine. Îi iubesc şi abia aştept să ajung mâine acasă. După acea cumpănă, am resetat tot. Nu am pierdut nimic, ci dreptul de a avea a doua viaţă. Iau fiecare zi aşa cum vine", a spus Haţegan.

În timpul interviului, Haţegan a fost îmbrăţişat de antrenorul craiovenilor Eugen Neagoe, şi el victima unei probleme cardiace în trecut.

La finalul lunii martie a anului trecut, Ovidiu Haţegan a suferit un infarct miocardic acut la finalul unui antrenament. Intervenţia chirurgicală a fost una cu succes, centralului fiindu-i montat un stent. La momentul acela, Haţegan se afla inclusiv pe lista arbitrilor care urmau să facă deplasarea în Qatar pentru Campionatul Mondial spre finalul anului. A avut nevoie de o perioadă de recuperare, dar şi-a reluat activitatea în camera VAR la doar 3 luni după operaţia prin care a trecut, la Supercupa României, primul meci cu sistem VAR în fotbalul românesc. Ulterior s-a aflat în camera VAR şi la meciuri importante pe plan european.

Ultimul meci oficial pe care Ovidiu Haţegan l-a condus la centru a fost Olympique Lyon – FC Porto, 1-1, disputat pe 17 martie 2022, în Europa League. Pe 20 aprilie, anul acesta, Ovidiu a fost invitat de UTA să arbitreze un joc-şcoală între echipa de seniori şi cea Under 18.

