SPEK Cum a slăbit Ozana Barabancea 25 de kilograme: detalii despre operație și dieta strictă

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 12:06
Ozana Barabancea în platou la Te cunosc de undeva FOTO: Instagram/ Ozana Barabancea

Ozana Barabancea trece printr-o transformare remarcabilă, reușind să slăbească peste 25 de kilograme într-un interval relativ scurt, iar rezultatele sunt vizibile și pe rețelele sociale. Cunoscută publicului și datorită rolului de jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, artista a captat atenția cu noua sa siluetă și cu mesajele inspiraționale legate de stilul de viață sănătos.

Într-o postare recentă, Ozana a comparat o fotografie din 2015 cu una recentă, explicând totodată operațiile la care a apelat de-a lungul anilor.

„2015 versus 2025. Au trecut ani! Da! S-au întâmplat multe lucruri! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată! Vreau să trăiesc frumos!”, a mărturisit artista.

Unul dintre factorii-cheie în această transformare a fost renunțarea completă la zahăr.

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR!!!! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați în stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit Zahăr! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!!!”, a explicat Ozana.

Artista a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului după ce ajunsese la 114 kilograme, însă, după cum a recunoscut în interviuri, intervenția nu a fost complet eficientă. În ultimele luni, schimbările au venit însă prin disciplină și ajustări alimentare corecte.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: ‘Hai Ozana că poți!’ Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a transmis artista.

