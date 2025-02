Oprah Winfrey și-a etalat impresionanta pierdere în greutate în haine de antrenament, în timp ce ieșea dintr-o sală de sport din Santa Barbara, miercuri, 19 februarie.

Noua sa siluetă suplă, la 71 de ani, era evidentă, purtând un top negru mulat care îi evidenția abdomenul tonifiat și colanți asortați.

Veterana gazdă de talk-show — care a slăbit aproape 50 de kilograme cu ajutorul unui medicament pentru pierderea în greutate — s-a oprit să vorbească cu un prieten înainte de a se urca în luxosul său Range Rover SVA.

În 2023, Oprah a recunoscut în sfârșit că a folosit un GLP-1 nedezvăluit — un medicament pentru diabetul de tip 2 care poate ajuta și la pierderea în greutate — pentru a scăpa de aproape 50 de kilograme după decenii de diete yo-yo.

Această mărturisire a fost un șoc pentru fani, deoarece Oprah negase anterior utilizarea medicamentelor pentru slăbit și chiar criticase această metodă, considerând-o „o cale ușoară”.

Dar, după ce a ajuns aproape de greutatea sa țintă de 72 kg (160 lbs), Winfrey a vorbit recent despre experiența ei cu GLP-1 și despre ceea ce a învățat despre „persoanele slabe”.

Ea a discutat despre funcția și siguranța acestor tipuri de medicamente cu Dr. Ania Jastreboff, într-un episod al podcastului său de luna trecută, scrie dailymail.com.

Ads

„Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat prima dată când am luat un GLP-1 a fost că, în toți acești ani, am crezut că oamenii slabi au mai multă voință,” a mărturisit Winfrey. „Credeam că mănâncă alimente mai sănătoase, că reușesc să se țină de dietă mai mult timp. Credeam că nu au mâncat niciodată un chips de cartofi.”

Dar, odată ce a început să ia un GLP-1, Oprah și-a dat seama că ceea ce percepea ca „voință” era de fapt absența gândurilor intruzive despre mâncare — adesea numite „zgomot alimentar”.

Medicamentele GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, ajută la eliminarea acestui „zgomot alimentar” — care poate duce la supraalimentare și creștere în greutate — prin reducerea poftelor și încetinirea digestiei.

„Și atunci am realizat, prima dată când am luat GLP-1, că oamenii slabi nici măcar nu se gândesc la mâncare,” a spus miliardara.

„Ei mănâncă atunci când le este foame și se opresc atunci când sunt sătui.”

Ads

Winfrey a explicat că acest mod de a mânca „nu funcționează” dacă te confrunți cu obezitatea, care este o boală.

În timpul discuției cu Dr. Jastreboff, Oprah a vorbit și despre faptul că a fost „umilită public” din cauza greutății sale de-a lungul carierei sale de decenii.

„În fiecare săptămână eram exploatată de tabloide, de fiecare dată când un comediant voia să facă o glumă, o făcea despre greutatea mea. Și am acceptat asta pentru că am crezut că o merit,” a explicat ea.

Dar acum, Oprah a spus că și-a dat seama că mărimea corpului ei nu o făcea „inferioară” altora și că nu merita acel tratament.

În ciuda faptului că inițial a negat utilizarea medicamentelor pentru slăbit, Oprah a declarat în decembrie 2023 că a terminat „cu rușinea” și a recunoscut că a folosit un GLP-1 pentru a slăbi 18 kg.

De asemenea, a integrat exerciții regulate, precum drumețiile, pentru a o ajuta să piardă în greutate.

Winfrey a declarat pentru revista PEOPLE: „Acum îl folosesc atunci când simt că am nevoie, ca un instrument pentru a preveni efectul yo-yo” — dar nu a dezvăluit numele medicamentului pe care îl ia.

Ads

„Faptul că există un medicament aprobat medical pentru gestionarea greutății și menținerea sănătății, în timpul vieții mele, se simte ca o ușurare, ca o răscumpărare, ca un dar, și nu ca ceva de care să mă ascund și pentru care să fiu ridiculizată din nou.”

„Am încheiat cu rușinea din partea altor oameni și, mai ales, a mea.”

Ea a dezvăluit că a luat medicamentul înainte de Ziua Recunoștinței, deoarece știa că urmează „două săptămâni solide de mâncat” și atribuie medicamentului faptul că a luat doar 0,2 kg în loc de 3,6 kg, adăugând că „reduce zgomotul alimentar.”

La acea vreme, Winfrey spunea că mai avea doar 3 kg până la greutatea sa țintă de 72 kg, dar a insistat că „nu este vorba despre număr.”

Oprah a dezvăluit anterior că a avut cea mai mare greutate de 107,5 kg.

Ea a spus că operația la genunchi din 2021 a fost cea care a declanșat dorința de a-și îmbunătăți sănătatea și de a trăi „o viață mai vitală și mai vibrantă.”

Vedeta a explicat că acum ia ultima masă la ora 16:00, bea patru litri de apă pe zi și folosește principiile WeightWatchers de numărare a punctelor, împreună cu drumeții regulate.

Ads

Winfrey a subliniat că rutina sa de fitness și sănătate este esențială pentru menținerea pierderii în greutate, spunând: „Este totul. Știu că toată lumea a crezut că iau un medicament, dar am muncit incredibil de mult. Știu că, dacă nu fac și exerciții și nu sunt vigilentă cu toate celelalte aspecte, pentru mine nu funcționează.”

Ea a spus: „Eram conștientă de medicamentele pentru slăbit, dar simțeam că trebuie să dovedesc că am voința de a face asta singură. Acum nu mai simt așa.”

Oprah a spus că a fost încurajată să folosească medicamente pentru slăbit după o conversație din iulie 2023 cu experți și clinicieni în pierderea în greutate — care i-a oferit „cea mai mare revelație.”

Această discuție, lansată online în septembrie, a arătat-o pe Winfrey negând ferm că ar lua vreodată medicamente pentru pierderea în greutate.

Ea a spus: „Mi-am dat seama că m-am învinovățit toți acești ani pentru greutatea mea, și am o predispoziție pe care nicio cantitate de voință nu o va putea controla.

Obezitatea este o boală. Nu este vorba despre voință — este vorba despre creier.”

Oprah a concluzionat: „Ca o persoană care a fost rușinată atât de mulți ani [pentru greutatea mea], m-am săturat de asta.”

Anul trecut, a lansat documentarul TV *An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution*, în care a criticat pe cei care îi judecă pe oamenii care apelează la medicamente pentru pierderea în greutate.

Ads