Celebrul Ozempic va fi retras din România din cauza prețului prea mic. Medicii susțin că nu există alt tratament pentru diabet la fel de eficient

Ozempic, un medicament indicat pentru diabetici, va fi retras de pe piață de la 1 iulie. Motivele pentru retragerea medicamentului ar ține de prețurile mici impuse de autoritățile române.

”Pacienții cu diabet rămân fără un medicament de la 1 iulie. Varianta injectabilă a Ozempic va dispărea de pe piața din România, deoarece producătorul nu este de acord cu prețul impus de autoritățile române. Aproximativ 800-900 de bolnavi vor fi afectați, iar medicii spun că nu există un alt tratament la fel de eficient”, scrie jurnalista Carla Tănasie pe Facebook.

Un anunț similar a fost făcut marți și de doctorul Adrian Copcea, specialist în diabet, nutriţie şi boli Metabolice.

”Fără legătură cu faptul că Ozempicul era luat şi de persoane fără diabet pentru slăbit, medicamentul Ozempic nu se va mai importa deloc, în România, nici pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, care îl primeau pe reţeta gratuită. Va fi delistat, va ieşi de pe orice fel de listă de medicamente, nu va mai fi în nicio farmacie în niciun fel începând cu această vară”.

Medicul explică faptul că decizia este bazată pe mai mulți factori, de la costurile de producție, la diferențele de prețuri ale medicamentului pe piețele de desfacere.

”Explicaţia e capacitatea de producţie care n-a putut ţine pasul cu volumul de prescripţie, dar suplimentar pentru delistarea din România înţeleg că e şi o problemă de costuri, care depăşeşte cadrul acestei pagini, sunt politici complicate la nivel mondial. De exemplu sunt discuţii globale privind decalajele de preţ dintre Statele Unite şi alte ţări, mai precis producătorul poate vinde în Statele Unite la costuri mult mai mari şi poate, evident, deveni nemotivat să vândă în ţări mai sărace la preţuri mult mai mici.

Copcea susține că efectele Ozempic sunt extrem de bune la persoanele cu diabet zaharat și spune că retragerea medicamentului nu are legătură cu faptul că unele persoane nediabetice folosesc substanța pentru a slăbi.

”Acum că vorbim de o retragere, pot mărturisi cumva postum că efectele pe diabet ale acestui medicament au fost, per total, extrem de bune. Nu şi pe slăbit la diabetici, slăbitul la diabetici e mult mai slab decât la nediabetici, am explicat în alte rânduri. Dar pe diabetul tip 2. (...) Nu ţine de faptul că unii şi-l cumpărau pentru slăbit, am şi explicat în nenumărate rânduri că asta este o problemă minoră în raport cu cererea pentru diabetici, şi asta nu doar în România ci pe plan mondial”, scrie medicul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că România a prins ani buni în diabetologie, cele mai avansate tratamente s-au prescris, și țara noastră nu a fost decalată de ”lumea civilizată”.

”Sper să fim în continuare în acelaşi pluton fruntaş cu farmacoterapia, la modul general, dar din păcate astfel de veşti mai apar. Politicile sanitare sunt tot mai complicate pentru că sunt cu costuri deja foarte mari, bolile sunt extrem de răspândite (diabetul tip 2, în acest caz), tratamentele sunt scumpe, producătorii le vând statelor...iar pe parcurs pot apărea astfel de probleme”, scrie Copcea.

De-a lungul timpului, medicamentul a fost folosit și drept metodă de slăbit, fiind recomandat inclusiv de vedete.

