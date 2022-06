Internetul este plin cu oferte de medicamente și dispozitive care te scapă de orice afecțiune. Majoritatea acestora nu sunt autorizate și intră în sfera infracționalității.

Din păcate sunt mulți care profită de disperarea unor oameni care se agață de orice în speranța unei vindecări miraculoase.

Inventatorul

Domnul Ioan Davidoni este inventator și nu lipsește de la aproape niciun salon de inventică, oriunde s-ar ține el pe glob.

Davidoni deține peste este 1000 invenții, inovații și soluții tehnice inventive, „susținute de brevete de invenție, certificate de inovație, acte de constatare, articole în reviste tehnice, fotografii și filmări.”

Multe dintre acestea sunt dispozitive care, conform inventatorului, pot vindeca anumite afecțiuni.

O parte dintre invenții sunt vândute de Davidoni pe site-ul davidoni.ro, prin intermediul firmei Davidoni-Invent SRL. Firma, condusă de fiul lui Ioan Davidoni, Ciprian, a fost înființată în anul 2003, în comuna Tomești, județul Timiș.

Am întrebat Agenția Națională a Medicamentului dacă astfel de dispozitive trebuie avizate de către Ministerul Sănătății și dacă domnul Davidoni sau firma sa are dreptul să comercializeze astfel de dispozitive.

Răspunsul Agenție a fost că „Dispozitivele comercializate prin intermediul siteului: www.davidoni.ro, denumite produse magneto-cuantice, nu au fost înregistrate ca fiind dispozitive medicale iar societatea nu este avizată pentru a desfășura activitați de import și distribuție cu dispozitive medicale.

În urma analizei aspectelor semnalate, am trimis către organele de poliție o sesizare în vederea cercetării societății sub aspectul comiterii unor posibile fapte de înșelăciune, având în vedere că în modul de promovare a produselor magneto-cuantice se face referire la tratarea unor boli și se invocă studii realizate în spital și în cabinetele medicale.”

Domnul Davidoni susține că deși invențiile sale nu sunt dispozitive medicale destinate tratării unor boli ci mai degrabă pentru prevenirea acestora, multe dintre ele au și acest efect. El s-ar fi adresat Ministerului Sănătății pentru omologarea unor invenții dar răspunsul acestora a fost că „dacă nu se înghite sau nu se injectează” nu are nevoie de nicio autorizație.

Medaliatul

Cel mai grav este când comercianții unor astfel de produse sunt cumva girați chiar de statul român.

Pe 18 martie 2002, în cadrul unei ceremonii, desfăşurate la Palatul Cotroceni, preşedintele de atunci al României, Ion Iliescu, a acordat domnului Ioan Davidoni Medalia Naţională "Pentru Merit", clasa a-III-a, la propunerea ministrului delegat pentru activitatea de cercetare din Ministerul Educaţiei şi a Cercetării, ca recunoaştere pentru invenţiile şi inovaţiile omologate.

Deși studiile sale se limitează la școala profesională, Ioan Davidoni susține că este academician fiind membru al Academiei Nikola Tesla din Novi Sad.

Oricum, de aici și până la a comercializa dispozitive care garantează vindecarea unor afeciuni este un drum destul de lung.

Pe de altă parte, Ioan Davidoni pare un om dedicat. El chiar crede în ceea ce face și în beneficiile invențiilor lui. Mai mult decât atât, este convins că face bine și că toată lumea nu dorește decât să-i pună bețe-n roate.

Tratați în trei minute

Contactat telefonic, Ioan Davidoni ne-a povestit despre munca sa. Mare parte din spusele sale nu le-am putut confirma. De exemplu existența Academiei Nikola Tasla din Novi Sad, sau testele realizate la o clinică din Statele Unite.

- Domnule Davidoni, am înțeles că Piramida Cuantică este vedeta invențiilor dvs.

- Și banderola Brain Reconnecter, reconectarea creierului. S-a testat în America pe un pacient de 21 de ani care nu vorbea din naștere. Și în trei minute a început să vorbească. Persoana respectivă a acceptat să scrie un testimonial și să își dea numele, la fel și clinica din Nebraska. Și alta, cu un Parkinson, în câteva minute nu mai tremura. Iar medicul din clinica aceea nu a mai avut nevoie de ochelari după ce a folosit banderola.

- Deci spuneți că această banderolă este cea mai spectaculoasă în vindecarea unor afecțiuni.

- Da, cu confirmări de la clinici din America.

- În România aveți clienți care cumpără dispozitivele acestea?

- Da, sunt foarte mulți clienți.

- Și cum le garantați că funcționează?

- Păi, dacă atâtea avize pe care le avem nu-i convinge. De exemplu, la ecranul antiradiații pentru telefoane avem șapte avize de la șapte laboratoare. De la laboratoare din Anglia, din Serbia, din Rusia și de la vreo cinci laboratoare de la noi din țară. Dacă acele avize nu-i convinge, îi rugăm să nu cumpere.

- Mă refeream la cei care suferă de diverse boli și apelează la dispozitivele dvs.

- Avizele spun totul și sunt testate. De exemplu octogramul (nr - un dispozitiv care ar armoniza energetic omul, apa, alimentele și medicamentele) a fost testat în Cluj la o clinică, timp de un an de zile, pe 60 de medici.

OZN-uri

- Dar astea nu trebuie atestate și de Ministerul Sănătății?

- Am trimis la Ministerul Sănătății și întrucât nu se beau și nu se injectează nu necesită avizul lor. Este plin comerțul de asemenea produse. Vin din China, vin din Japonia, din Rusia, din toate țările. Astea nu au nici măcar brevet. Dar în clipa când ai brevet, deja ai un minim de trei avize medicale. Dacă ții în mână o piesă poate să aibă efect, sau nu. Ministerul nu dă aviz pentru așa ceva. Rău nu face organismului.

Totul este din domeniul cuantic. Produsele au capacitatea de a genera energia proprie prin nativitatea energetică a ingredientelor.

Am folosit cele mai puternice ingredient din punct de vedere energetic. De exemplu, cuarțul este cel mai puternic amplificator cuantic din univers. Mai este zirconiul, jadul, aurul, argintul, platina. Cele mai nobile metale și cele mai pure cristale sunt în aceste produse.

Plus oxizi speciali. Căci sunt 12 ingrediente și o formulă specială, superioară folosită la construcția OZN-urilor.

Pentru că la Cluj au o talpă de OZN, găsită la Aiud recent. Și i-au făcut analiza la Măgurele și la Galați și au constatat că este o formula cuantică tip Davidoni.

Aceleași ingrediente le au și ei, și eu. Diferența este că ei în loc de aur folosesc cupru. Am rețeta compoziției acelei tălpi și este identică cu a mea. De exemplu, au și ei zirconiu 0,4%. 0,4% am și eu. Vă dați seama, până și procentele lor sunt la fel.

Au folosit și ei măsurători universale infoenergetice ca și Mendeleev. Pentru că Mendeleev tot așa a făcut tabelul. A făcut 40 de mii de măsurători timp de șase ani cu maeștii inițiați din Siberia.

- Dar dispozitivele acestea le-ați testat clinic pe toate?

- Noi nu am făcut produsele acestea ca să vindece. Le-am făcut mai mult ca să prevină. Dar că au efect și asupra bolilor instalate deja este o parte pozitivă a produselor. Dar fără ca noi să pretindem că vindecă. Am făcut produsele ca să ajute energetic omul. Din cauză că energia planetei a scăzut cu 60%. Și omul nu mai are aura ca acum 50 de ani. Pe atunci nu erau atâtea boli.

Frigiderul

- Deci, dintre toate produsele, cea mai eficientă în combaterea afecțiunilor este acea banderolă cunatică.

- Brain reconnecter îi zic americanii. Ei i-au dat denumirea. Înseamnă reconectarea creierului. Dar octograma este cea mai populară și cea mai bine vândută că se pune în frigider. 90% dintre boli pleacă de la mâncarea din frigider pentru că polistirenul folosit în izolație neutralizează energia în 30 de secunde. Dispare orice energie din orice aliment din frigider.

Cum funcționează octograma. Ea formează un ghem, o minge de energie de vreo patru metri în jur. Energia care alimentează Terra caută zona în care este armonie energetică. Și găsește octograma. Practic, energia cosmică nu caută frigiderul. Caută octograma care este în frigider și pe care-l umple de energie cosmică din întregul spectru.

- De unde vă vin toate aceste idei?

- Este un har de acolo de sus, de la Marele Divin. Am 1200 de idei până acum. 600 le-am făcut practice pe parcursul vieții. Am acceptat această sarcină pentru că nu este ușor să fii inventator. Pentru că toată lumea te lovește. Din orice punct de vedere doar să te lovească. Nu te ajută nimeni. Am fost amenințat cu moartea dacă mai fac invenții pentru România.

- Pe vremea lui Ceaușescu ați avut invenții? Ați brevetat ceva?

- Atunci nu era cu brevet, era cu certificate de inovație. Dar nu îți dădeau voie institutele de cercetare că ei nu aveau invenții și acceptau să îți aprobe doar dacă intrai în cadrul institutului. Eu nu am acceptat și am luat doar inovații. Vreo 36 de inovații.

Sutienul vibrator

- Am văzut că ați fost medaliat și de Ion Iliescu.

- Da. Și la Moscova, acum, recent. Piramida (nr – un alt dispozitiv) a fost și în mână la mai marii ruși.

- La ce academie sunteți membru?

- Academia Nikola Tesla din Novi Sad, Serbia. Două zile s-au ținut festivități, în două locații diferite pentru mine. Și ministrul Cercetării a fost numit de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić ca să vină să țină un discurs de mulțumire că am acceptat să fac parte din rândul membrilor Academiei.

- Nu vă mai rețin pentru că timpul este prețios pentru inventatori.

- Așa mi-a spus și ministra Ciornei. Era ministru la IMM și a aflat că stau la poartă și a venit în calea mea. M-a dus în camera oficială și mi-a spus: „La mine în birou am o delegație din Japonia. Dar ei pot aștepta. Dar voi, inventatorii nu aveți timp de așteptat.” Eu eram cu sutienul vibrator în mână (nr - un alt dispozitiv inventat de Davidoni).

