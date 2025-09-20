Noi dovezi despre faimosul OZN căzut la Roswell: Documente declasificate, nava extraterestră prăbușită în 1947 VIDEO

Noi imagini despre OZN-ul de la Roswell au fost publicate de Arhivele Naționale din SUA FOTO: National Archives

Faimosul caz al OZN-ului căzut la Roswell, New Mexico, Statele Unite, în 1947 a ținut prima pagină a ziarelor americane de la acea vreme, când Forțele Aeriene ale Armatei SUA au dat un comunicat în care spuneau că au fost recuperate resturi ale unei nave extraterestre. Acum, Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor (NARA) din America a încărcat un videoclip cu locul prăbușirii OZN-ului de la Roswell, aducând noi dovezi ale incidentului de acum 78 de ani.

Un videoclip de aproape 22 de minute, intitulat „Incidentul Roswell”, a fost încărcat discret la Arhivele Naționale, reaprinzând interesul pentru infamul accident din 1947. Filmele combină imagini statice și filmări cu camere de control al mișcării, provenite din Raportul Roswell publicat, precum și din diverse reviste și cărți despre OZN-uri, potrivit Daily Mail.

Videoclipul începe cu o imagine alb-negru dură care pare să arate locul accidentului, cu resturi împrăștiate pe un crater masiv în pământ. Videoclipul a inundat internetul, utilizatorii susținând că craterul seamănă izbitor cu relatările martorilor oculari, sugerând că ar putea fi „primele imagini ale locului accidentului OZN din 1947”.

Maiorul Jesse Marcel, care a recuperat resturile accidentului, a descris scena ca fiind „o zonă vastă, puternic împrăștiată cu resturi metalice dintr-un singur punct de impact care au marcat pământul”. Unii spectatori au indicat, de asemenea, o formațiune întunecată în partea dreaptă a imaginii, susținând că seamănă cu un corp extraterestru.

Expertul în OZN-uri Mark Lee a declarat că imaginea craterului a fost probabil inclusă pentru a adăuga intrigi. Videoclipul recent încărcat pare să se concentreze pe „Raportul Roswell: Fapt versus ficțiune în deșertul New Mexico”, o carte din 1995 care atribuie resturile „OZN” prăbușite Proiectului Mogul.

Proiectul Mogul a fost un program militar american secret din 1947 până în 1949 care a folosit baloane de mare altitudine echipate cu microfoane pentru a detecta undele sonore de la testele cu bombă atomică sovietică. O anchetă militară din 1994 a concluzionat că resturile găsite la locul prăbușirii de la Roswell erau probabil bucăți ale unui balon de mare altitudine din cadrul Proiectului Mogul, nu ale unei nave spațiale extraterestre.

În ciuda acestei explicații oficiale, videoclipul recent încărcat a stârnit dezbateri online, spectatorii oferind interpretări foarte diferite. „Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor (NARA) a încărcat un videoclip cu locul prăbușirii UAP de la Roswell din 1947”, a distribuit un utilizator.

Un alt utilizator a postat pe X: „Așa cum a afirmat de nenumărate ori cercetătorul OZN Grant Cameron, uneori dezvăluirea realității este un ac plasat intenționat în carul cu fân. Roswell: picătură lentă... picătură, picătură, picătură.”

Farfuria zburătoare prăbușită la Roswell

Pe lângă resturile observate în filmare, un utilizator a distribuit: „Extraterestru gri în videoclipul oficial de la locul prăbușirii de la Roswell.” „Am aflat mai târziu că pilotul aeronavei era căpitanul Henderson, care aparent a văzut mult mai mult decât resturile de la locul impactului... este posibil să fi văzut rămășițele unui echipaj”, a spus maiorul, acum decedat. În iulie 1947, un fermier a raportat bucăți de resturi împrăștiate pe terenul său.

Autoritățile au fost chemate la fața locului și, după ce au investigat epava, au stabilit că bucățile proveneau de la o farfurie zburătoare. Articolul de pe prima pagină a ziarului local relata că Aerodromul Roswell a recuperat o farfurie zburătoare pe o fermă din New Mexico, după ce un material ușor, dar rezistent, cu aspect metalic fusese împrăștiat pe teren.

„Biroul de informații al Grupului 509 de Bombardament de la Aerodromul Roswell a anunțat astăzi la prânz că unitatea a intrat în posesia unei farfurii zburătoare”, a relatat Roswell Daily Record pe 8 iulie 1947.

Declarația a fost dată de Marcel, care a fost primul la fața locului și a condus ancheta, despre care a stabilit că erau bucăți dintr-un vehicul extraterestru. El a mai spus că materialul s-a răspândit din acest punct într-o zonă triunghiulară, lată de 60 până la 90 de metri la capătul terenului și lungă de 0,7 kilometri.

La scurt timp după ce descoperirea „OZN” a apărut în titluri, Departamentul de Război din Washington a emis o declarație în care susținea că resturile erau rămășițele unui balon meteorologic. Videoclipul desecretizat de Guvernul SUA poate fi văzut pe site-ul Arhivelor Naționale americane AICI.

