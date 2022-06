OZN-uri misterioase au fost filmate pe cerul nopții în largul coastelor orașului San Diego din Statele Unite, în această săptămână. Luminile ciudate strălucitoare i-au determinat pe oameni să se întrebe dacă ar putea fi martorii unei întâlniri extraterestre.

Sute de persoane au postat pe rețeaua de socializare Twitter imagini și videoclipuri cu lumini misterioase apărute în noapte, pe bolta cerească, care formau o piramidă inversă deasupra oceanului Pacific, potrivit publicației britanice Independent.

”Se întâmplă încă, durează de aproximativ o oră acum. Mai multe lumini plutitoare sunt deasupra oceanului Pacific. Foarte tăcute, foarte luminoase. Lumină portocalie, roșiatică”, a fost un mesaj de pe Twitter, deasupra unui videoclip, care a atras peste 280.000 de vizualizări.

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32