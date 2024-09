Prima imagine cu OZN-ul doborât în 2023 de un avion de luptă american după o urmărire deasupra Canadei FOTO

Prima imagine a OZN-ului doborât în februarie 2023 de un avion de luptă american, după o urmărire la care au participat forțele aeriene armate ale celor două state, a fost făcută publică de autoritățile canadiene, scrie presa din State.

Aceasta este prima imagine a OZN-ului doborât de avioanele de luptă americane în timpul unei urmăriri în apropiere de Alaska anul trecut, scrie stirileprotv.ro.

Fotografia arată un obiect în formă de potcoavă aparent strălucitor, cu margini nedefinite, zburând peste teritoriul Yukon din nord-vestul Canadei, în februarie 2023.

