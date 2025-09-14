Un videoclip dezvăluit în Congresul american arată o rachetă lovind un OZN fără a reuși să-l doboare

O filmare recent făcută publică în Congresul american ridică semne de întrebare serioase în rândul comunității militare și al experților în securitate: o rachetă Hellfire pare să fi atins un obiect zburător neidentificat (UAP), fără a-i provoca pagube vizibile.

Înregistrarea, datată 30 octombrie 2024, a fost surprinsă de o dronă de tip MQ-9 Reaper în apropiere de coastele Yemenului. Imaginile arată o sferă luminoasă deplasându-se cu viteză mare deasupra apei, urmată de o rachetă care pare să ricoșeze în loc să-și atingă ținta – un comportament descris de analiști drept „fără precedent” pentru acest tip de armament.

Secvența a fost prezentată marți, 9 septembrie, în timpul unei audieri publice privind transparența în jurul fenomenelor aeriene neidentificate (UAP), termenul oficial adoptat de guvernul american în locul celui de „OZN”.

Un incident militar neobișnuit

Imaginile, făcute publice de congresmanul republican Eric Burlison (Missouri), ar fi fost obținute de la un „lansator de alertă” și se află în prezent în proces de verificare independentă.

„Nu am mai văzut niciodată un Hellfire să ricoșeze în acest mod. De regulă, impactul este letal,” a declarat Lue Elizondo, fost ofițer de informații implicat anterior în programele guvernamentale dedicate studierii UAP-urilor.

Ads

Potrivit explicațiilor oferite în cadrul audierii, o a doua dronă Reaper, aflată în afara cadrului vizual, ar fi lansat racheta, care a trecut peste sau în jurul obiectului, fără a-l afecta vizibil. În imagini se observă doar câteva fragmente plutind temporar în jurul sferei, care își continuă deplasarea neîntrerupt.

Tehnologie necunoscută?

În ciuda aspectului spectaculos al înregistrării, majoritatea experților atrag atenția că nu este vorba neapărat despre o origine extraterestră. Mai probabil, spun ei, obiectul aparține unui program militar clasificat, posibil al unei alte puteri globale, sau este un dispozitiv avansat implicat în conflictul regional din Yemen.

Totuși, caracterul neidentificat al obiectului, împreună cu performanța neobișnuită a rachetei Hellfire, determină armata americană să trateze incidentul cu seriozitate. „Această înregistrare arată că forțele americane sunt dispuse să utilizeze armament real împotriva obiectelor aeriene neidentificate, în afara cadrului de testare,” notează un analist în securitate din Washington. „Este un precedent care merită urmărit.”

Ads

Cereri pentru mai multă transparență

Incidentul survine într-un context mai amplu de presiune politică în Congresul SUA pentru o mai mare transparență în ceea ce privește UAP-urile. Anna Paulina Luna, implicată activ în eforturile de desecretizare, a subliniat necesitatea ca informațiile legate de astfel de fenomene să fie accesibile și dezbătute public.

Chiar dacă nu este clar ce reprezintă cu exactitate obiectul surprins în înregistrare, imaginile contribuie la o tendință în creștere: interesul public și politic pentru obiectele zburătoare neidentificate și pentru implicațiile lor în materie de securitate națională.

Pentru moment, rămân mai multe întrebări decât răspunsuri. Dar episodul pare să confirme un lucru: în ciuda avansului tehnologic, există încă în ceruri obiecte pe care nici cele mai sofisticate arme nu le pot explica.

Ads