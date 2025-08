Trupele și artiștii internaționali reacționează la moartea lui Ozzy Osbourne. Mesajele postate de Metallica, Rolling Stones și ceilalți colegi de breaslă

„Ozzy Forever” (Ozzy pentru totdeauna) este mesajul apărut pe pagina de Instagram a trupei Black Sabbath, după decesul solistului Ozzy Osbourne, la 76 de ani. La rândul lor, alte trupe și artiști internaționali au reacționat la vestea morții „Prințului Întunericului”.

Împărtăşind o imagine a lui Osbourne pe scenă la ultimul său concert din Birmingham la începutul acestei luni, trupa a scris simplu: „Ozzy Forever”.

Pe contul trupei de groove metal Pantera a fost postat un mesaj emoționant după moartea artistului.

„Odihnește-te în pace, @ozzyosbourne. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru muzica metal și pentru Pantera. N-am fi fost aici dacă nu erai tu.

Sharon, Jack, Kelly, Amy și Louis, ne pare atât de rău pentru pierderea voastră ❤️‍🩹”, au scris membrii trupei.

Ozzy Osbourne a fost o „adevărată legendă din Birmingham”, a afirmat Ali Campbell de la UB40.

Într-un omagiu pe Instagram, Campbell a scris: "Nu doar ai modelat o cultură, ci ai definit-o. Ai condus din faţă şi nu te-ai uitat niciodată înapoi. Gândurile mele sunt alături de Sharon şi de întreaga familie Osbourne în aceste momente.”

Şi Ron Wood de la Rolling Stones a afirmat că a aflat „cu tristeţe de moartea lui Ozzy Osbourne”.

„Ce concert de adio minunat a avut la Back to the Beginning în Birmingham”, a scris el.

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG