Ultimul cântec al lui Ozzy Osbourne alături de Black Sabbath. Ce le-a spus artistul fanilor FOTO/VIDEO

Celebrul Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani, la doar câteva săptămâni după concertul de adio de la Villa Park, denumit „Back To The Beginning”.

Artistul s-a reunit cu Black Sabbath și a susținut ultimul său concert pe 5 iulie.

Evenimentul, un festival de o zi denumit „Back to the Beginning” („Înapoi la începuturi”), a fost conceput atât ca omagiu, cât și ca o despărțire. Osbourne, care s-a retras din concertele live din cauza problemelor de sănătate, printre care un diagnostic de Parkinson și emfizem, a cântat solo pentru prima dată după aproape 7 ani, potrivit The New York Times.

De asemenea, concertul de adio a marcat și prima ocazie din 2005 încoace când el s-a reunit cu toți ceilalți trei membri originali ai trupei sale din anii ’70, Black Sabbath. Cei trei sunt chitaristul Tony Iommi, basistul Terence „Geezer” Butler și bateristul Bill Ward, pentru un set de patru piese.

Ads

Ambele reprezentații, ale lui Ozzy Osbourne și Black Sabbath, au fost prezentate în cadrul concertului ca fiind ultimele din carieră.

Festivalul de o zi a fost organizat de soția lui Osbourne, Sharon, împreună cu chitaristul trupei Rage Against the Machine, Tom Morello. Evenimentul a fost transmis și online la nivel mondial, dar cu o întârziere de două ore.

„Metallica este atât de recunoscătoare că a fost invitată aici să vadă toate aceste fețe minunate și să sărbătorească trupa Black Sabbath, pentru că fără Sabbath nu ar fi existat Metallica”, a spus James Hetfield, chitaristul și solistul trupei Metallica. „Mulțumim, băieți, că ne-ați oferit un scop în viață; mulțumim, Black Sabbath.”

Ultimul concert

Tema întregului eveniment a fost recunoștința. Artiștii nu doar că au menționat „Black Sabbath” ca o sursă de inspirație muzicală, ci le-au atribuit și meritul de a fi creat o întreagă subcultură globală.

Ads

„Trebuie să vă spun cât de frumos este totul, pentru că, indiferent de nebunia și dezbinarea care se petrec dincolo de aceste ziduri, aici totul este foarte simplu”, a spus în timpul evenimentului William DuVall, solistul trupei Alice in Chains. „Suntem doar o grămadă de ciudați care dau din cap și iubesc riff-urile”, a adăugat el.

La eveniment au fost invitate mai multe trupe. Acestea au ilustrat comunitatea poliglotă în care s-a transformat metalul și a arătat, în esență, un arbore genealogic viu al genului, cu trupa Sabbath la „rădăcină”.

Ads

Finalul măreț al trupei Black Sabbath a venit după ce o reuniune promisă cu Ward în 2011 s-a destrămat, iar Sabbath a înregistrat și a mers în turneu cu alți bateriști, ceea ce a făcut ca show-ul ce a avut loc în data de 5 iulie să fie o revenire mult așteptată.

Conform sursei citate, trupa a deschis nesigur cu War Pigs, însă s-a sincronizat perfect la N.I.B. și Iron Man, precum și la închiderea cu Paranoid, ultima piesă pe care Ozzy Osbourne a cântat-o vreodată alături de Black Sabbath, ultima piesă pe care a cântat-o înainte să moară și ultima piesă din istoria trupei.

Osbourne a cântat așezat pe un tron negru ornat, decorat cu cranii și un design în formă de aripi de liliac.

Chiar înainte de a cânta „Paranoid”, artistul s-a adresat publicului: „Din păcate, am ajuns la ultima noastră piesă… din toate timpurile”, a spus el. „Vreau doar să vă spun, din partea membrilor Black Sabbath și din partea mea, că sprijinul vostru de-a lungul anilor a făcut posibilă viața pe care o ducem. Vă mulțumim din adâncul inimii. Vă iubesc; vă iubim.”

Ads