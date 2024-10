Noi plângeri de violenţă sexuală împotriva rapperului P. Diddy. Una dintre victime avea 13 ani la momentul abuzului VIDEO

Cinci noi plângeri civile pentru agresiune sexuală au fost depuse în New York împotriva lui P. Diddy, care a fost deja acuzat de fapte similare de peste 120 de persoane.

Rapperul şi producătorul american a fost inculpat şi încarcerat în Brooklyn pentru trafic sexual, în septembrie.

