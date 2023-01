P&G și Habitat for Humanity România inaugurează un nou proiect în Livezi, jud. Bacău

Procter & Gamble și Habitat for Humanity România continuă parteneriatul și inaugurează un nou proiect în Livezi, județul Bacău. Aproximativ 170 de copii și cadre didactice de la școala din localitate vor avea acces la un grup sanitar complet nou, care oferă condiții semnificativ îmbunătățite în ceea ce privește protejarea sănătății. Clădirea recent inaugurată a fost construită de la zero ca spațiu integrat în școala existentă, înlocuind o anexă greu utilizabilă pe timpul iernii și nu numai, din cauza lipsei apei curente.

"În urmă cu șase luni la Habitat for Humanity România, începeam un proiect de extindere a clădirii școlii gimnaziale din comuna Livezi, județul Bacău. Sunt 170 de copii și cadre didactice care își desfășoară activitatea aici și din păcate, ca în multe alte școli din România, toaleta în curte, neconformă, reprezenta o realitate cu care aceștia se confruntau în fiecare zi. Începând de anul acesta, realitatea s-a schimbat. Împreună cu partenerii de la P&G, am construit un grup sanitar care îndeplinește toate condițiile normale și astfel iarna care a început va fi mai ușoară," spune Roberto Pătrăşcoiu, directorul național Habitat for Humanity România.

P&G și-a unit forțele cu Habitat for Humanity România în 2013 pentru a ajuta familiile nevoiașe să obțină o locuință iar până în prezent peste 250 de voluntari P&G au lucrat pe șantierele organizației în diferite zone ale țării. Colaborarea s-a extins și în alte domenii importante, precum oferirea de condiții optime în școli, un proiect reprezentativ fiind construirea și dotarea unei săli de clasă pentru elevii Școlii Tehnice din cadrul Liceului Teoretic "Brâncoveanu Vodă" din Urlați, județul Prahova. Datorită P&G și sprijinului voluntarilor, elevii au acum posibilitatea de a desfășura cursuri practice și de a atinge excelența în meseria de electronist-automatist, chiar în localitatea natală, fără a fi nevoiți să se deplaseze în Ploiești pentru o astfel de specializare. Mai mult, aceștia au oportunități de pregătire tehnică și practică în cadrul fabricilor P&G din Urlaţi, unele dintre cele mai moderne unități ale companiei la nivel global.

Despre Procter & Gamble: P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® și Tide®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru noutăți și informații suplimentare despre P&G și brandurile sale.

Despre Habitat for Humanity România: Habitat for Humanity România lucrează pentru o lume în care toţi oamenii au posibilitatea să locuiască decent. Din anul 1996 și până în prezent, organizația a ajutat peste 100.000 de români fie prin programele de locuire, fie prin cele de dezvoltare a comunităților vulnerabile și a construit de la zero și reabilitat mai bine de 5.100 de locuințe, cu ajutorul a peste 43.000 de voluntari. Mai multe informatii pe habitat.ro

