O femeie a castigat la tombola un tablou de Picasso in valoare de 1 milion de euro

Biletul a fost ales in timpul unei extrageri live, efectuate de casa de licitatii Christie's din Paris, relateaza BBC.Evenimentul de strangere de fonduri pentru organizatia Care a fost amanat de doua ori - mai intai pentru a fi vandute mai multe bilete, apoi din cauza restrictiilor impuse pe fondul pandemiei.Tabloul "Nature Morte" (1921) a fost premiul oferit.Lucrarea de mici dimensiuni, 23 cm x 46 cm, prezinta un pahar de absinth si un ziar aflate pe o masa.Tombola a generat donatii de 5,1 milioane de euro dupa ce au fost vandute 51.000 de bilete (fiecare la pretul de 100 de euro). Aproximativ 29% dintre ele au fost vandute in Franta.Organizatorii au spus ca 4,2 milioane de euro din total vor merge catre proiecte pentru apa curata in scoli si sate din Madagascar, Maroc si Camerun.David Nahmad, colectionar miliardar din Monaco, cel care a oferit tabloul, va primi 900.000 de euro. El a donat 100.000 de euro catre Care."Lui Picasso i-ar fi placut o astfel de operatiune, pentru ca era o persoana foarte interesata de cauzele umanitare si sociale", a declarat Peri Cochin, organizatoarea tombolei, pentru Reuters. "Aceasta criza provocata de coronavirus a evidentiat cat de important este sa ne spalam mainile si asta poate fi facut doar cu apa curata", a completat ea.