Marea păcăleală digitală

Prieteni și compatrioți,

Pe 24 noiembrie 2024, un personaj lugubru a ieșit din spuma-ntunecată a anonimatului, propulsat în lumina reflectoarelor de bani rusești și platforme chinezești. Acest om s-a folosit de mirajele digitale pentru a păcăli românii de bună credință că toți vecinii din jur îl susțin, chiar și atunci când nimeni nu auzise de el. Această iluzie constantă își schimbă haina în fiecare zi, și se dezice de declarațiile făcute cu luni înainte, zile înainte, uneori cu două minute înainte. Cum poate avea poporul român încredere într-un păcălici, care azi e una și mâine e alta?

Acest George Călinescu — sau cum i-o zice, că nimeni nu-l cunoaște — ne minte cu fiecare declarație a sa. Ne zice că nu este din sistem. Ne minte. Este un produs al comunismului târziu, și un mason cu acte în regulă. Ne zice că nu a cheltuit nimic pe campania electorală. Ne minte. Cum să fie gratis cea mai de succes campanie de social media din istoria României? Ne zice că ne poate apăra de Putin. Ne minte cras. El este cel care ne va apăra Patria? Omul care a numit un scut antirachetă din România o ”rușine diplomatică”?

Acest Vladimir Georgescu, sau cum l-o chema, neagă că există război la graniță, atunci când dobrogenii noștri aud bombele ce cad peste mare. Zice că vrea pace, dar vrea să reintroducă stagiul militar obligatoriu. Vrea să se pună bine cu Putin, că poate ne lasă în pace. Așa au încercat și Aliații cu Hitler. Și a ieșit cel mai îngrozitor război al tuturor timpurilor. Ce fel de logică întortocheată mai e și asta? Deși rușii sunt instigatorii războiului de la granițele noastre, mai bine ne punem bine cu ei, că poate ne salvează? Cum să ne plecăm capul în fața lupului care-și arată colții? Vorba românească spune: ”Capul plecat sabia nu-l taie.”, însă uită continuarea: ”Dar cu umilință lanțu-l înconvoaie!”. Cum să credem că nu vom fi sfâșiați în două de către ursul rusesc, dacă ne culcăm în fața lui? Chiar atât de lași suntem? Chiar nu vrem să ne apărăm Patria? Unde ne este lupta din vene? Ne simțim oare chiar atât de mici, să nu credem că putem ține piept oricui, atâta timp cât ne folosim virtutea, inteligența și prietenii? Între timp, omul ăsta vrea să ne scoată din NATO — singurul motiv pentru care rușii nu dau năvala peste noi chiar acum. Omul vrea să ne lase fără scut și fără sabie, erijându-se în ocrotitor. Chiar nu ne dăm seama cine este acest individ? E vulpea dulce la vorbă, dar amară la faptă. E zâmbetul șarpelui. E fata morgana. E lupul îmbrăcat în piele de oaie.

Acest Călin Zelea Codreanu, sau cum s-o prezenta, se etalează cu alură de om cult, dar în afară de lozinci nu a înțeles nimic din istorie. Se consideră succesorul spiritual al lui Corneliu Zelea Codreanu și al lui Ion Antonescu, fără să înțeleagă că al doilea a însemnat sfârșitul mișcării primului. Ion Antonescu a făcut pact cu diavolul și l-a invitat pe Hitler să invadeze România, doar ca să nu vină rușii peste noi. Le-a dat naziștilor tot țițeiul din Valea Prahovei, cel mai mare zăcământ de țiței din Europa la vremea aceea, ca să ne scape de ruși. Iar omul ăsta îl slăvește pe Putin. Ion Antonescu s-ar învârti în mormânt dacă l-ar auzi. Și știți ce ar i-ar fi făcut Corneliu Zelea Codreanu acestui om? L-ar fi executat. L-ar fi asasinat. Acesta este modul de operare al legionarilor, și ar trebui să ne fie mare frică de oricine slăvește mișcarea legionară. O epocă de violență politică ne paște dacă nu ne mobilizăm cu toții împotriva acestor huligani mistici.

Acest Georgelian Bivolaru, sau cum l-o striga, se pretinde următorul Mesia, și poartă un discurs plin de misticism și platitudini, însă majoritatea sunt cuvinte goale: Poporul român. Salvare. Jertfă. Energii. Piramide. Bunul nostru Domn. Până și Biserica Ortodoxă Română se dezice de el. Omul se consideră prea important ca să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Să nu ne amăgim: omul ăsta este la fel de arogant ca Iohannis, dar și mai nociv! Iar caricatura care se pretează pe rețelele de socializare nu există; este un personaj fictiv. Omul adevărat iese la iveală de-abia acum, când aflăm cu toții cine este cu adevărat. Marele salvator mesianic al poporului român în fața fărădelegilor clasei politice este, de fapt, dincolo de luciul digital, un simplu mincinos cinic și un corupt, cu vile de milioane de euro de la Radu Mazăre.

România suferă. Acest lucru este incontestabil. Ultimele zile, ca și ultimii ani, ne arată primejdiile corupției, și de ce este o idee proastă să avem la conducere oameni aleși nu pentru competență, ci pentru apartenența la Tagma Tâlharilor. ”Să fii și tu la fel de murdar ca noi, ca să te avem la mână”. Cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și un nivel de trai mult scăzut mediei din vest, putem să înțelegem furia oamenilor care vor schimbare. Însă o schimbare cu orice preț este adeseori periculoasă. Trebuie să avem grijă să nu cădem din lac în puț. Uitați-vă mai bine la țările cu care ne comparăm: cu Uniunea Europeană și cu vestul. Nu cu estul. Știți de ce? Vreți să știți cum stăm la PIB pe cap de locuitor, comparativ cu Ucraina? Stăm mai bine. Comparativ cu Rusia? Stăm mai bine. Coreea de Nord? Bineînțeles că mai bine. China? Tot mai bine stăm. Cum putem oare să ajungem ca-n occident, îndreptându-ne spre orient? Cum e posibil așa ceva? O revoluție își devorează eventual propriii copii. O schimbare adevărată va avea loc oricum, indiferent pe cine votăm, datorită primei finale de prezidențiale fără niciun reprezentant al marilor partide istorice. Avem de ales dacă schimbarea va fi în rău sau în bine. România alege încotro vrea să se uite. În trecut sau în viitor. La est sau la vest. Către autoritarism sau către democrație. Iar pentru cei ce cred că omul ăsta n-are cum să iasă, că poporul sigur se va mobiliza împotriva sa, vă zic: gândiți-vă mai bine. Dacă dumneavoastră nu-i mobilizați pe alții, cine s-o facă? Fără dumneavoastră, cine ne va apăra Patria?

Miza este imensă. Cei ce cred că președintele oricum nu are mari puteri în România se înșală amarnic. Președintele are două mari puteri: politica externă și denumirea șefilor serviciilor secrete. Precis zonele în care acest om este cel mai periculos. Vrem să-l lăsăm pe omul ăsta să ne lase fără apărare, exact atunci când avem cea mai mare nevoie de ea? Vrem să invităm Securiștii vechi înapoi la putere? Am uitat de teroarea cu care am trăit pe vremea Securității? Asta ne paște sub acest om care vrea să desființeze partidele politice: o revenire la poliția secretă, la oameni băgați în dubă ca apoi nimeni să nu mai audă de ei; o revenire la dorința slugarnică și umilitoare de a te pune bine cu asupritorul tău, ca să nu mai dea în tine.

Și apoi mai este un factor: Omul ăsta ar trebui să ne reprezinte în lumea întreagă, să propovăduiască imaginea României către aliații noștri. Imaginați-l pe acest individ în fața Națiunilor Unite, explicând liderilor lumii că o doză de Pepsi conține milioane de microcipuri. Ne va face de râs! Care vor mai fi aliații noștri la finalul mandatului său? Vom mai prinde oare finalul mandatului său? Țările din Africa și din America de Sud ne pot spune din experiență: O singură dată trebuie să alegem prost, ca să ne îndreptăm iremediabil către autoritarism și lipsa de libertate.

Acest popor dulce și puternic a luptat la Revoluție ca să iasă de sub jugul Ciumei Roșii Rusești și să fie liber. Ciuma ne face cu ochiul iarăși din negura rețelelor de socializare, iar noi nu trebuie să punem botul. Trebuie să ne gândim bine înainte să votăm cu un personaj necunoscut doar pentru că pare simpatic. Trebuie să dovedim lumii că nu suntem sclavii vedetelor plătite de ruși de pe TikTok. Nu ne putem lăsa frica să-i ajute pe cei care ne vor răul.

------

Cristian Vasile este Director de Calitate, fost inginer-sef. Se afla in procesul de publicare a primei sale carti de beletristica.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

