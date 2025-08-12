Decizia care poate scăpa localitățile din România de sălile cu păcănele. Primarii vor avea puterea să hotărască

Primarii vor avea puterea să interzică sau să autorizeze jocurile de noroc din localitățile lor, potrivit unui proiect anunțat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care prevede un termen de șase luni pentru obținerea aprobărilor de la autoritățile locale.

„Pachetul pe administrație are trei mari componente, iar una dintre ele este partea pe descentralizare. Guvernul vrea ca această descentralizare să fie urgent pornită, cu rezultate calitative și cantitative. Pe partea de descentralizare a jocurilor de noroc, despre care s-a mai vorbit, autoritățile vor avea o componență hotărâtoare în ceea ce privește organizarea și autorizarea jocurilor de noroc. (….) Dacă un primar nu dorește să autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Ministrul mai spune că toți cei autorizați prin legislația actuală vor trebui să obțină noile autorizații de la primării. Vor avea un termen de șase luni pentru a obține noua autorizație.

„Va fi instituit un termen de 6 luni în care cei care desfășoară aceste activități vor trebui să ceară acceptul autorității locale. Dacă acest accept nu va exista, activitatea va fi desființată. E o măsură prin care comunitatea locală poate decide dacă are nevoie de o asemenea activitate și să impună o taxă specială”, a precizat ministrul.

