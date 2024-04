De ce „legea păcănelelor” ar avea impact ZERO. Proiectul PSD, ridiculizat de un sociolog renumit: „O aberație, o golăneală!”

Coaliția de guvernare PSD-PNL a anunțat în această săptămână, în mod triumfalist, că sălile de jocuri de noroc vor fi interzise în localitățile cu o populație mai mică de 15.000 de locuitori. Inițiativa legislativă a provocat controverse. Sociologul Alfred Bulai și-a exprimat punctul de vedere pe marginea acestui subiect, într-un mod ironic, pentru Ziare.com.

Potrivit „legii păcănelelor”, spaţiul comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, dacă are amplasate mijloace de joc de tip „slotmachine” (păcănele), trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori.

În opinia sociologului Alfred Bulai, acest proiect de lege n-are niciun fundament.

„Pot să înțeleg pentru că sunt lângă școli aceste săli de jocuri de noroc… Dar de ce anumite localități n-au voie să aibă? De ce să nu interzică peste tot?! De ce nu localități cu 12.000 de locuitori? De ce nu 16.000? Nu văd nicio logică. În plus, sunt localități în care 50-75% din lume e plecată. Deci ce mai înseamnă 15.000? Bineînțeles că este o măsură aberantă, arbitrară. N-are nicio logică. Care e treaba? Am grijă de acei oameni să nu meargă la păcănele pentru că sunt mai mulți sau mai puțini de 15.000?

Dacă acei oameni sunt amărâți, e din cauza lor (n.r. - a guvernanților). Nu trebuie să faci cumva ca ei să nu mai fie așa? S-au făcut studii? Dacă luăm 15.000 de oameni și spui că sunt săraci, în București sunt de sute de ori mai mulți. Deci acest proiect n-are nicio logică, este o prostie”, a declarat profesorul universitar, pentru Ziare.com.

Sociologul Alfred Bulai ridiculizează inițiatorii „legii păcănelelor”: „Îl vedeți pe tataie să meargă la păcănele?”

În opinia lui Alfred Bulai, politicienii care au susținut această lege n-au făcut decât să se dea în spectacol. Această inițiativă nu va rezolva problema păcănelelor, potrivit sociologului, care s-a amuzat pe marginea acestui subiect.

„O fi fost o idee proastă a cuiva, care-și imaginează că rezolvă problema păcănelelor. Probabil că nici nu există prea multe săli de păcănele la 15.000 de oameni. Din capul locului tema ar putea fi falsă. În general, ele sunt în orașe destul de mari, pentru că trebuie să aibă clienți. E ca și cum ai face internet cafe pe vremuri, într-o comună cu 2.000 de oameni. Numărul oamenilor afectați la modul real e foarte mic.

Sunt peste 200 de orașe și peste 3.000 de comune - acolo nu sunt păcănele. Îl vedeți pe tataie să meargă la păcănele? Dacă faceți o analiză, s-ar putea să descoperiți că este o golăneală acest proiect. E ca să ne facem că am luat o măsură, că 80-90% dintre localități sunt afectate, fără să se uite cineva și câte păcănele sunt acolo”, a precizat Bulai.

Verdictul specialistului: „Este discriminare”

În opinia profesorului de la SNSPA, parlamentarii puteau găsi alte criterii în elaborarea legii, pentru a combate fenomenul jocurilor de noroc. În plus, el atrage atenția că în această formă, proiectul discriminează o anumită parte a populației. Totodată, „lupta împotriva păcănelelor” poate fi mult mai eficientă prin educarea populației, a mai precizat Bulai.

„Dacă ești șmecher, poți stabili niște intervale orare în care să funcționeze aceste săli. Nu poți avea legislație pentru anumite categorii de orașe. Populația este discriminată, unii au voie, unii nu. Ori au voie toți, ori nimeni! După mine, este clar discriminare. Nu există vreo rațiune. Dacă rațiunea este să apăr copiii de ceva - un criteriu obiectiv… E altceva. Nu există decât un criteriu: volumul populației, care nu e real în multe cazuri: 20.000 ar putea fi în realitate 7.000.

Poți să ai niște politici care să vizeze elevii, diverse inițiative civice, să ai bani pe care să-i dai unor programe, poți face o mulțime de lucruri, poți pune impozite foarte mari, ai multe instrumente. Doar dacă interzici, asta e fără efect. E ca și cum ai încerca să educi copiii doar cu bătaia. Nu va funcționa”, a concluzionat sociologul.

Ce prevede „legea păcănelelor”

Marţi, proiectul de lege privind jocurile de noroc a trecut mai departe cu 243 de voturi „pentru". Au existat patru abţineri.

Iată ce mai presupune acesta:

„Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de ONJN şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Până la adoptarea ordinului preşedintelui ONJN prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de ONJN au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat”, mai menţionează proiectul.

Se instituie, de asemenea, obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

PSD și-a anunțat deja „victoria”. Reacțiile USR și AUR

Deputatul PSD Alfred Simonis, inițiatorul proiectului, consideră că această lege reprezintă o mare victorie.

„Industria jocurilor de noroc, industria păcănelelor va suferi prima mare înfrângere în Parlamentul României. Voi convoca patru comisii pentru a dezbate în regim de urgență prima lege, așa cum vă spuneam, împotriva industriei păcănelelor. Această industrie care nenorocește familii, distruge destine și care face extrem de mult rău României. În sesiunea de vot final de astăzi vom adopta această lege, care va presupune că, în peste 90% din localitățile din România nu se va mai putea desfășura acest tip de activitate.

Vor dispărea păcănelele, jocurile de noroc. Este o lege care închide păcănelele în localitățile care au sub 15.000 de locuitori, mărește amenzile substanțial”, a declarat politicianul PSD, în Parlament.

„Intrarea în vigoare este în zece zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică până la finalul lunii aprilie”, a mai precizat Simonis.

Premierul PSD a ținut să se tragă și el „în poză”:

„Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90% din localitățile din România.

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor. Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15.000 de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!", a comentat Marcel Ciolacu.

Opoziția a acuzat puterea că nu a fost lăsată să depună amendamente la acest proiect.

„Astăzi am văzut în Parlamentul României un abuz pe care nu l-am văzut nici pe vremea lui Dragnea. În acea sală, care poartă urmele unor mari abuzuri constituţionale, sala Comisiei juridice, am văzut un mod de a conduce şedinţele reunite ale celor patru comisii, pe care nu l-am văzut nici la Nicolicea sau la Florin Iordache. Un abuz PSD şi PNL, se cred stăpânii ţării şi procedează în consecinţă. (…) Şi astăzi au convocat pe nepusă masă comisiile reunite, patru comisii, pentru a da raport pe proiectul cel mai puţin important, proiectul de ordonanţă de urgenţă care oricum este în vigoare, pentru a pune nişte amendamente pe care le-am primit cu toţii cu câteva minute înainte. Văzând această procedură, nici măcar nu s-au citit amendamentele, s-au afişat pe un ecran şi s-a trecut pe repede înainte. Am vrut pe câteva dintre ele să le dezbatem, să propunem modificări. Nici măcar n-a fost o dezbatere în comisie să vedem câte localităţi sunt cu mai puţin de 15.000, hai să vedem de ce 15, de ce nu 16, de ce nu 2 milioane şi le scoteam de tot. Am vrut să facem aceste amendamente”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

Liderul AUR, George Simion, a lansat la rândul său noi atacuri la adresa PSD.

„Aveţi pantofi de 1.5000 de euro şi sunteţi sponsorizaţi din banii de jocuri de noroc. Să vă fie ruşine. Explicaţi ce faceţi cu Novomaticul, de ce ajungem în comunităţile defavorizate să avem familii despărţite pentru că nu vreţi să trecem celelalte proiecte de lege care protejează comunităţiele defavorizate, voi, guvernare social-democrată”, a declarat Simion, în plen.