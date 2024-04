Marcel Ciolacu, premierul României susţine că nu a jucat niciodată la păcănele. În schimb, liderul PSD joacă poker cu prietenii, Catan cu Sorin Grindeanu şi şah cu Mihai Tudose, care „după ce câştigă, fuge”.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 27 aprilie, la Prima TV, dacă a jucat vreodată la păcănele.

„Nu, nu, nu am cu jocurile de noroc. Am mai jucat poker între prieteni. Acum joc Catan cu domnul Grindeanu. Tablele nu mi-au plăcut niciodată. Am mai jucat şah, mai joc cu domnul Tudose, m-a bătut. Fuge. După ce câştigă, fuge. E mai aplicat”, a spus Marcel Ciolacu.

În toamna anului trecut, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu recunoştea, la Prima TV, că a jucat la păcănele în studenţie.

„Sincer, cred că da, în studenţie, dar nu mai mult de două ori. Nu mai mult! Fiind totuşi un bun student la matematică, info, nu-mi dădeau bine acele aranjamente. Am pierdut, bineînţeles, dar nu mult. Şi n-am mai jucat”, a povestit Sorin Grindeanu.

