Ajutor, soțul meu e dependent de păcănele. Povestea dramatică a unei femei care trăiește un coșmar

Povestea tristă a unei românce a făcut înconjurul internetului în numai o zi, ce are în centru o problemă reală, întâlnită mai des decât ne imaginăm, dar care de multe ori este ținută sub preș, și anume cum poate dependența de jocuri de noroc să distrugă o viață.

O cititoare anonimă a blogului Prințesa Urbană a destăinuit drama prin care trece de când soțul ei este dependent de păcănele și a cerut în mod public ajutorul comunității, întrucât bărbatul refuză să ceară ajutorul unui terapeut.

Femeie și-a cunoscut soțul când ea avea numai 20 de ani, iar el 19, moment în care deja prinsese gustul jocurilor de noroc. Își aduce aminte că în primele trei luni de relație ”a lipsit de la o întâlnire pentru că nu s-a putut dezlipi de aparat”.

După ce a pus piciorul în prag, amenințând cu despărțirea, au urmat câțiva ani de liniște, timp în care cei doi s-au căsătorit și au făcut primul copil.

”Ca relaxare, el a început iar cu aparatele… M-a tras și pe mine după el. La scurt timp mi-am dat seama că nu mai e un joc copilăresc, că am ajuns să băgăm bani serioși și i-am cerut să ne oprim.

Și ne-am oprit… sau cel puțin eu. Fetița avea 3 ani când mi-a căzut cerul în cap prima oară: el era dependent de păcănele. Nu știu exact de cât timp juca sau dacă s-a oprit vreodată, dar era destul de rău. Un prieten cu care ieșea la bere îmi dădea raportul. Mințea că se duce în diverse locuri, că ajută un prieten, că face ceva pentru muncă și el era la joc. A jurat pe mormântul mamei că nu mai face, dar el pare a fi mincinos compulsiv, minte cum respiră!”, povestește femeia.

Mai apoi s-a lăsat din nou și a apărut și al doilea copil. Au decis ca ea să stea acasă cu copiii, iar el să muncească în continuare, având propria afacere, însă după un timp și-au dat seama că banii nu ajungeau cu un singur venit, mai ales că totul s-a suprapus cu pandemia de coronavirus, drept urmare nu prea mai avea clienți. Așa a ajuns să renunțe la afacere și să se angajeze, însă soția lui a observat o schimbare în comportament după câteva luni.

”Dacă prima oară nu mi-am dat seama imediat, acum am observat după câteva luni, însă el minte bine de tot. Îmi zicea că e stresat cu banii. El muncea la serviciu și după program băga câte un ” ciubuc”, dar banii tot nu ajungeau. Venea cu 1.000 de lei, a doua zi pleca cu 300 de acasă, că motorină, nu știu ce materiale, piese la mașină și tot așa.

Între timp era tot mai „negru”, venea seară acasă, bea bere, butona telefonul și se culca. Spunea că îi pare rău că nu e acasă, că îi e dor de copii. Sâmbăta nu lucra, dar mai avea câte un „ciubuc” (oare?) Duminica era singură zi liberă pe care ne-o petreceam împreună!”, își mai aduce aminte.

Momentul decisiv a fost cel în care femeia a găsit în cutia poștală o scrisoare de la bancă, astfel că a aflat că soțul ei împrumutase o sumă mare de bani cu o lună în urmă. Iar lucrurile aveau să degenereze și mai tare, ținând cont că banca nu era singurul loc de unde împrumutase bani.

”Și în loc să-mi spună adevărul, m-a mințit că a luat teapă de la niște clienți și a intrat la datorii, și a trebuit să se împrumute de la cineva. Și acel cineva îi cere o dobândă mare de jumătate de an deja și a făcut împrumutul să îi dea datoria să scape de dobânda mare. Povestea era cusută cu ață albă, ceva nu se lega”, mai scrie soția.

Într-un final, a cedat și a recunoscut tot. Se reapucase de jocuri de noroc și avea datorii imense, la bănci și la diverși oameni. Cu toate acestea, refuză vehement să meargă la terapeut, susținând că se poate opri singur, așa cum a mai făcut-o.

”M-am gândit la divorț, dar copiii ar suferi enorm. Îl iubesc mult de tot și el, până acum câteva luni de când cu nebunia, a fost un tată minunat. A fost prezent, iubitor, bun, și ca soț a fost bun, fără ceartă, fără violențe sau jijniri în 14 ani.

Totul de la bani, totul a luat-o razna de la bani și din dorința de a face bani rapid a dat-o în viciu, o boală atât de grea că a luat pâinea de la gura familiei, a distrus soția, viitorul copiilor, totul pentru un viciu… Și eu trăiesc acum un coșmar!”, încheie femeia.

Femeile și-au împărtășit experiența

Postarea a adunat rapid sute de comentarii atât pe Facebook, cât și pe blog. Au existat numeroase alte povești ale unor femei care trec prin același lucru.

Un mesaj a ieșit în evidență, și anume cel al unei dependente de jocuri de noroc, care a relatat iadul prin care a trecut timp de câțiva ani.

”Vizavi de păcănele; eu am fost/ sunt dependentă. Am avut multe necazuri din cauza lor, m-am oprit după ce nu am mai avut nicio cale de ieșire și totuși mi-a fost întinsa o mâna, pentru mine a fost dumnezeiască și mi-a adus liniște in suflet și s-a stins dorința de a mai juca. M-am oprit până acum o săptămâna când nu știu ce mi-a venit sa intru din nou și câștigasem o suma de bani importantă însă mi am propus sa nu ies cu ea de acolo, fiindcă o sa revin, așa ca am plecat fără bani, sa nu fiu tentată sa revin; a funcționat. Deși încă este acolo, o am sub control.

E cea mai groaznica dependentă posibila și doar dorința interioară te poate ajuta.

Iar din experiența unui jucător, cel mai ușor ar fi sa-l părăsească temporar, el trebuie sa știe ca este definitiv. Nu as ajuns atât de departe dacă as fi rămas fără soț, copil când asta ar fi devenit o problema. In schimb, m-a iertat și m-a crezut și a crezut in mine și mare greșeală pentru ca eu ma minteam si pe mine si pe el. Spuneam ca da, nu mai merg bla bla iar vocea mea lautrinca își făcea deja planul cum sa ajung din nou acolo așa ca episoadele s-au întins pe 3-4 ani. Fermitate si strâns cu usa cu usa. Ma gândeam sa apelez la hipnoza si ma rugam la Dumnezeu sa-mi aducă liniște in minte si in suflet si sa-mi permită sa-mi fac familia fericita”, a scris femeia.

”Am o prietena care a trecut printr-o experienta similara. Soțul nu a putut renunta la păcatele niciodată, a refuzat ajutorul unui psihiatru/psiholog, a făcut datorii de peste 3 miliarde și singurul mod în care s-a putut opri a fost ștreangul. Soția a rămas oricum cu datoriile, cu copilul și cu sentimentul de vina ca nu l-a putut ajuta.

Dacă el refuza orice ajutor, cu siguranță sotiei, dar mai ales copiilor, le va fi mai bine departe de el. Intr-un moment oricum va claca, fie singur..fie ajutat de cineva la care va avea datorii mari, iar copiii ar fi mai bine sa nu fie martori direcți la asta. Plus ca ajung sa aibă datorii la cămătari, iar soția și copiii sunt ținte sigure pentru cei care vor sa își recupereze banii.

Eu as divorța și as pleca departe de el”, este un alt comentariu.

”Îmi vine să plâng când citesc! Eu sunt un copil crescut cu un astfel de tată! Deși a fost și este un tată foarte iubitor, dependența lui de păcănele ne-a făcut copilăria tare grea și încă simt această "povară a datoriilor" și în viața de adult. Este o traumă, care, cu greu, se lasă vindecată! Și acum am teama că vin diverse persoane la ușă să își recupereze banii! (Atenție, aceștia nu sunt foarte prietenoși, ba chiar sunt amenințători și periculoși).

Mama a așteptat să fac 18 ani, să poată divorța de el. Din punctul meu de vedere, a fost o mare greșeală, și-a sacrificat viața și sănătatea doar pentru a putea plăti datoriile făcute de el! Nici acum, la 68 de ani nu a scăpat de această dependență.

Nu am auzit povești de succes în astfel de cazuri, însă am auzit și simțit multe drame!

Decizia nu este la dumneavoastră, este la el!

Și tata a încercat de multe ori să renunțe, însă este o dependență de care, cu greu, se poate scăpa fără ajutor specializat!”, este un alt comentariu.

