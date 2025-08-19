Lovitură pentru Bolojan: Taxele plătite de păcănele ar putea fi ilegale - Statul poate fi obligat să restituie sumele colectate, plus dobândă: "Presiune pe finanțele publice"

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 19 August 2025, ora 18:47
259 citiri
Lovitură pentru Bolojan: Taxele plătite de păcănele ar putea fi ilegale - Statul poate fi obligat să restituie sumele colectate, plus dobândă: "Presiune pe finanțele publice"
Sală de jocuri de noroc FOTO /Pixabay

O echipă de avocați români specializați în drept european și fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor slot-machine.

Dacă judecata CJUE va fi favorabilă operatorilor, statul ar putea fi obligat să renunțe la taxă și să restituie sume colectate în trecut, cu dobânzi, ceea ce ar putea însemna zeci sau sute de milioane de euro și o presiune serioasă asupra bugetului.

Avocații Tudor Vidrean-Căpușan și Adrian Șandru susțin că taxa, introdusă prin OUG 77/2009, încalcă Tratatul privind Funcționarea UE, invocând libertatea de prestare a serviciilor și principiile fiscale europene.

Procedura de recuperare poate dura ani și este complexă, dar precedentele obținute de aceeași echipă în cazuri similare (alcool, tutun) arată că sumele recuperate pot fi substanțiale. Decizia CJUE ar putea schimba profund cadrul fiscal al industriei jocurilor de noroc din România și ar pune presiune pe finanțele publice.

Pentru a ne da seama la ce verdict ar trebui să ne așteptăm în acest caz, Ziare.com a luat legătura cu avocatul Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis: Asta ar presupune ca, pe viitor, taxele plătite de către prestatorii de servicii tip slot machine să devină ilegale

Potrivit avocatului, dacă industria jocurilor de noroc va avea câștig de cauză, există riscul ca, pe viitor, taxarea acesteia să devină ilegală.

„Decizia în sine de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu echivalează cu o desființare sau o interpretare că actul normativ ar fi inadecvat jurisprudențial sau că ar încălca anumite principii de fiscalitate.

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene este un mecanism prin care orice persoană interesată poate să ridice o problematică în fața unei instanțe naționale, în vederea interpretării unui act normativ ce derivă dintr-o directivă europeană sau care ar avea potențial să descurajeze aplicarea în țară a anumitor principii europene sau principii de fiscalitate naționale care derivă din principii europene.

De esență este importantă dezbaterea pentru că, în contextul în care un asemenea act normativ ar primi o altă interpretare, asta ar presupune, în mod evident, ca pe viitor taxele plătite de către prestatorii de servicii tip slot machine să devină ilegale.

Având în vedere faptul că asemenea decizie ar putea să impacteze doar pe viitor actul normativ, iar orice altă chestiune trecută se prezumă a fi legală, în ipoteza admiterii unei asemenea cereri de interpretare a principiilor de fiscalitate, s-ar putea aplica doar ultra activ și nu retroactiv”, a relatat avocatul Cuculis.

Guvernul vrea 320 de milioane de euro în plus la buget, din taxarea jocurilor de noroc

Luna trecută, Guvernul a inclus în Legea fiscal-bugetară o creștere a impozitelor pentru companiile din domeniul jocurilor de noroc, unele majorări depășind 40%, și susține că măsura face parte din efortul de reducere a deficitului bugetar.

Industria avertizează că măsurile sunt exagerate, că multe firme ar putea ieși de pe piață, că statul ar putea pierde o parte din veniturile actuale și că va fi favorizată piața neagră. Executivul promite, însă, să combată activ piața ilegală printr-o lege suplimentară.

Guvernul estimează un câștig la buget de circa 1,6 miliarde de lei pe an (≈320 milioane euro), în urma noilor taxe. Pachetul conține și o prevedere controversată privind impozitarea sumelor retrase de jucători pe tranșe de până la 10.000 lei brut; inițial propunerea majora impozitul de la 3% la 10%, dar a fost modificată în ziua următoare, rămânând la 4%.

