Liderii militari ai NATO, convocați de urgență într-o reuniune cu miză majoră pentru Ucraina. Întâlnirea are loc „în circumstanțe unice”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 19:40
Foto Facebook NATO

Liderii militari ai NATO urmează să participe miercuri la o reuniune de urgență pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre perspectivele de securitate ale Kievului, au declarat oficiali americani și ai Alianței Nord-Atlantice, citați de Reuters. Întâlnirea are loc pe fondul noilor angajamente asumate la Washington privind sprijinul acordat Ucrainei.

Promisiunea președintelui american Donald Trump de a oferi garanții de securitate pentru Kiev, anunțată luni la Casa Albă în cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, a adus un plus de încredere pentru Ucraina și aliații săi, dar a ridicat și numeroase semne de întrebare.

Potrivit oficialilor, generalul Alexus Grynkewich, comandant al Forțelor Aeriene ale SUA în Europa și responsabil pentru operațiunile NATO de pe continent, îi va informa pe șefii apărării despre rezultatele întâlnirii recente din Alaska dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a confirmat că reuniunea se va desfășura miercuri prin videoconferință.

„Pe măsură ce eforturile diplomatice pentru asigurarea păcii în Ucraina progresează, așteptăm cu interes informațiile actualizate ale generalului Grynkewich cu privire la situația actuală în materie de securitate”, a declarat Dragone într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialii citați de Reuters au subliniat că întâlnirea are loc „în circumstanțe unice”, iar subiecte precum garanțiile de securitate pentru Ucraina se vor afla în prim-plan.

Un reprezentant american, care a dorit să rămână anonim, a precizat că la discuții este așteptată și participarea generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane, dar planurile ar putea fi ajustate în funcție de context.

Pentagonul nu a oferit încă un răspuns oficial la solicitările Reuters privind confirmarea detaliilor reuniunii.

De la interdicție la model. Ani la rând, NATO a refuzat să trimită arme unui batalion ucrainean controversat. Acum îi studiază tacticile
De la interdicție la model. Ani la rând, NATO a refuzat să trimită arme unui batalion ucrainean controversat. Acum îi studiază tacticile
Unitatea cunoscută sub numele de Azov, odinioară evitată de aliații occidentali din cauza presupuselor legături cu extrema dreaptă, a devenit între timp un punct de referință pentru...
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
#pace Ucraina, #NATO, #razboi Ucraina, #Securitate , #NATO
