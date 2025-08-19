Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar la Moscova. Trump, mediator al discuțiilor

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat organizarea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Moscova, potrivit relatărilor difuzate de presa franceză și rusă, care citează agenția AFP.

Propunerea a fost avansată în timpul unei convorbiri telefonice purtate luni între Putin și președintele american Donald Trump, în timp ce acesta se afla la Casa Albă împreună cu Zelenski și mai mulți lideri europeni. Surse diplomatice citate de Reuters afirmă că Trump le-a transmis europenilor că Putin și-a exprimat disponibilitatea pentru o întâlnire separată cu liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski ar fi spus că este pregătit să participe la o întâlnire cu președintele rus „în orice format” și fără condiții prealabile.

De partea sa, Kremlinul nu a confirmat până marți existența unei posibile întrevederi Putin–Zelenski, fie în format bilateral, fie trilateral cu participarea Statelor Unite. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a precizat că discuția telefonică dintre Trump și Putin a vizat inclusiv „posibilitatea ridicării nivelului de reprezentare diplomatică” în dialogul dintre Moscova și Kiev.

Totodată, analistul finlandez Pekka Kallioniemi a scris pe X că sugestia a fost deja respinsă atât de Zelenski, cât și de Donald Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la rândul său, că o întâlnire între cei doi lideri ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, însă nu a fost stabilit încă locul desfășurării.

Între timp, liderii europeni reuniți la Washington și-au reiterat sprijinul pentru o abordare comună privind garanțiile de securitate destinate Ucrainei.

