Bolojan, dezvăluiri despre discuția cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni. Cum va fi finalizat pachetul 2 de reformă

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:23
410 citiri
Nicușor Dan și Ilie Bolojan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu șeful statului, s-a discutat despre reforma administrației pe care nu au finalizat-o și comunicarea în coaliție, el arătând că o coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat.

Despre pachetul privind reforma administrației, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluțiile, în așa fel încât să finalizeze și acest pachet.

Premierul a declarat despre discuțiile coaliției cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că au fost discuții legate de două subiecte, primul, cel privind propunerile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și componenta de administrație, pe care nu au finalizat-o și discuții legate de colaborarea din coaliție, în general, comunicarea din coaliție, așa fel încât să se asigure funcționarea coaliției în perioada următoare.

”În ceea ce privește primul punct, concluzia discuției a fost că, până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluțiile, în așa fel încât să finalizăm și acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obținem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administrația publică locală”, a anunțat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a menționat că în paralel se va lucra și pentru reducerea și calculul corect al posturilor în administrația centrală, unde este loc de reduceri de personal.

”Analizând câteva instituții, am constatat că personalul este supradimensionat și sunt convins că lucrurile pot funcționa cu economii importante și în administrația centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului, în fiecare județ.

Despre o posibilă demisie din funcție, premierul a menționat că o coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide, dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite la începutul formării coaliției, iar acest obiectiv de a corecta deficitul, atât pe componenta de creștere de venituri cât și pe cea de reducere de cheltuieli, este unul asumat de la formarea coaliției.

”Gândiți-vă, un deficit de aproape 10% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă niște sume foarte mari, undeva în jur de 30 de miliarde, deci sume destul de robuste. În această situație, nu ai cum să reduci deficitul doar prin componenta de creștere de venituri și reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliției pe care trebuie să-l punem în practică. Sper ca toți cei care suntem în coaliție să respectăm aceste înțelegeri, să le și punem în practică, să găsim soluții de comun acord, pentru a le pune în practică”, a menționat premierul.

