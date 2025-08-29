Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 19:19
436 citiri
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Ilie Bolojan a anunțat vineri, 29 august, că doar 5 pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, iar Pachetul privind administrația publică urmează să fie discutat duminică, 31 august, el precizând că foarte probabil vom avea o nouă ședință de guvern. Premierul și-a exprimat speranța că întregul pachet doi va fi adoptat până la finalul săptămânii viitoare.

Premierul a declarat după ședință că pe agendă au fost cinci din cele șase pachete care vor fi adoptate prin asumarea răspunderii guvernului în Parlament.

Ilie Bolojan a spus că pachetul privind administrația publică ”urmează să fie discutat duminică”. ”Foarte probabil vom avea o nouă ședință de guvern ca să urmeze și acest pachet procedura iar la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete să fie adoptate”, a precizat șeful Executivului.

Premierul a spus că a fost discutată componenta legată de pensiile magistraților, pachetul pe sănătate, cea de-a treia componentă, companiile de stat, a patra, companiile autofinanțate, ASF, ANCOM și ANRE și cea de-a cincea, componenta de fiscalitate-insolvență.

”Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, a arătat premierul Bolojan.

#pachet 2 masuri fiscale, #guvernul bolojan, #pachete adoptate executiv , #reforma
