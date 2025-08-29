"Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2. Promite însă amendamente în Parlament

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 19:38
177 citiri
"Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2. Promite însă amendamente în Parlament
Sorin Grindeanu, liderul interimar PSD FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat vineri, 29 august, că miniştrii PSD şi-au făcut pe deplin treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 de măsuri, dar anunţă că nu sunt de acord ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozit. Liderul PSD anunţă că, după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democraţi va formula amendamente pentru a corecta aceste lucruri.

”Am promis românilor şi am livrat! Miniştrii PSD şi-au făcut pe deplin treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat:Reforma companiilor de stat şi a ASF, ANRE şi ANCOM– Secretariatul General al Guvernului (PSD; Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor – Ministerul Muncii (PSD); Reforma în sănătate – Ministerul Sănătăţii (PSD). Sunt reforme grele aşteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate şi justiţie socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, spune preşedintele interimar al PSD, într-o postare pe Facebook, după şedinţa de Guvern.

”În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război şi deţinuţii politici, dar şi prin impozitarea câştigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democraţii nu pot susţine un stat român cinic care nu recunoaşte meritele celor care şi-au pus viaţa în slujba ţării, dar îi scuteşte de taxe pe cei mai bogaţi dintre români”, mai spune Grindeanu.

Liderul interimar al PSD menţionează că, după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democraţi va formula amendamente pentru a corecta şi alte puncte.

”Nu suntem de acord cu faptul ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral şi PSD nu poate susţine astfel de lucruri”, arată Sorin Grindeanu.

”PSD este parte activă şi susţine pe deplin reformele necesare şi nevoia de a elimina privilegiile şi sinecurile, dar nu putem susţine măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală. La fel cum consider că pentru unitatea Coaliţiei, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, adaugă Grindeanu.

Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică
Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică
Ilie Bolojan a anunțat vineri, 29 august, că doar 5 pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, iar Pachetul privind administrația publică urmează să fie discutat duminică, 31 august,...
Prin pachetul 2, Guvernul politizează administrația publică, acuză sindicaliștii. "Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții"
Prin pachetul 2, Guvernul politizează administrația publică, acuză sindicaliștii. "Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții"
Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), a declarat vineri, 29 august, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de...
#pachet 2 masuri fiscale, #Sorin Grindeanu PSD, #cass, #scutire impozite , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tanasa acuza o actiune de kompromat la adresa sa: "Godina l-a sunat pe presedintele blocului in care locuiesc"
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Am promis românilor şi am livrat!". Grindeanu se laudă că miniştrii PSD şi-au făcut treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2. Promite însă amendamente în Parlament
  2. Doar 5 pachete au fost adoptate în Executiv, a anunțat Bolojan. Ce se întâmplă cu al șaselea, cel privind administrația publică
  3. "Nu vom sta cu mâinile în sân". Polițiștii amenință preventiv cu proteste, de teamă că pensiile lor urmează după cele ale magistraților "Bătaie de joc!"
  4. Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
  5. Parlamentul se reuneşte luni, 1 septembrie, în a doua sesiune ordinară a anului 2025 - Prioritățile senatorilor și deputaților
  6. Prin pachetul 2, Guvernul politizează administrația publică, acuză sindicaliștii. "Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții"
  7. Ședință crucială de Guvern. Se adoptă Pachetul 2 de măsuri fiscale - Austeritatea, împărțită în 6 pachete mai mici
  8. Educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului, anunță ministrul Educației. "A contribuit și la stabilitatea țării"
  9. Mihai Tudose, vehiculat pentru șefia SIE - Fostul premier, varianta-surpriză pentru conducerea serviciului secret
  10. Ministrul Transporturilor: „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi. Unii pasageri și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”

Ultimele emisiuni

Acum 7 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”