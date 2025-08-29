Prin pachetul 2, Guvernul politizează administrația publică, acuză sindicaliștii. "Nu există nimeni precizarea că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții"

Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), a declarat vineri, 29 august, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea și cea mai mare politizare a administrației publice, el acuzând Guvernul că e surd și precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții.

Bogdan Șchiop a declarat după ședința CES că măsurile luate de Executiv în Pachetul 2 înseamnă ”Închiderea și, practic, cea mai mare politizare a administrației publice din România”.

”Vor fi dați afară 40.000 de oameni, deși am încercat să precizăm reprezentanților Guvernului României tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative, faptul că pe economiile la buget, pe care ei le preconizează, discutăm de vreo două miliarde și jumătate de lei, asta este precizarea Guvernului, că vor fi economii, din 40.000 de oameni dați afară. Însă nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească șomaj, contribuțiile la asigurările sociale, și ele vor fi diminuate și în consecință cred că, prin 40.000 de oameni dați afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard și vreo 400 de milioane de lei”, a precizat sindicalistul.

El a mai spus că ”se încalcă tot ceea ce înseamnă dreptul, legislația prin funcția publică și guvernul este surd”.

”Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții”, a subliniat reprezentantul sindicatelor din administrație.

Ads