Modificări importante în pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce decizii vor lua membrii coaliției privind pensiile speciale

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 12:23
599 citiri
Noi propuneri vor fi discutate în ședința Coaliției FOTO Facebook/Guvernul Romaniei

Noi modificări ar urma să fie propuse în interiorul coaliției la al doilea pachet de măsuri fiscale. Acestea vor fi discutate în ședința coaliției de marți, 26 august.

Una dintre propuneri ar viza eliminarea din pachetul de măsuri a interzicerii cumulului pensie – salariu, din cauză că existau întrebări și îngrijorări cu privire la constituționalitatea prevederii, au declarat surse politice pentru G4Media.

Săptămâna trecută, Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care interzicea cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Astfel, dacă un funcționar rămânea în activitate după pensionare, plata pensiei se suspenda pe perioada respectivă.

Pensiile speciale. Tranziție de 10 ani pentru magistrați

În privința pensiilor magistraților, a fost propusă o tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, astfel încât legea să nu fie respinsă de Curtea Constituțională. În prezent, vârsta minimă de pensionare pentru magistrați este de 47 de ani și 4 luni, scrie Observator.ro.

Conform proiectului inițial, magistrații ar urma să se pensioneze la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile magistraților s-au opus vehement acestui proiect.

Ședința de Guvern și asumarea în Parlament pentru Pachetul II de măsuri ar putea avea loc săptămâna aceasta.

