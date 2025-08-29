Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero”

Fostul premier Mihai Tudose îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu se pricepe la economie, în contextul pachetelor de măsuri fiscale pregătite de Guvern. Tudose susține să începi să dai oameni afară și să faci tăieri, fără un plan bine pus la punct ”e reformă, este sinucidere asistată”.

„Nu e foarte bun la economie, pentru că eu am o altă viziune. Deși avem toate măsurile astea, impactul asupra bugetului este spre zero. Anumite reforme trebuie făcute, dar cum au ajuns la concluzia că trebuie dați afară 40.000 de oameni? Ce vreau să obțin cu aceste reforme? Am înțeles că ai venit cu această aură de reformator, dar reforma nu înseamnă doar să dai afară oameni. Reforma o faci ca să atingi un scop. Care e scopul? Nu poți să tai așa 40.000 de oameni din administrația publică. Dar de ce nu 38 sau 42 de mii? De unde ai scos cifra asta? Da, suntem de acord cu măsuri de constrângere bugetară. Fă-le, pune-le în aplicare.”, a declarat Mihai Tudose, la România TV.

„O șaorma cu de toate”

Tudose susține că ceea ce face acum premierul nu este reformă, ci sinucidere asistată, pentru că statul nu este pregătit să încaseze cât are de încasat.

„Asta nu e reformă, ci sinucidere asistată. Întâi statul trebuie să fie în stare să încaseze ce are de încasat. Dar nu e. Apoi vine și spune că trecem printr-o perioadă grea. Păi și cât durează? 3 ani? Am înțeles, 3 ani sufăr, dar tot ce ține de mine, ca stat, fac. Azi nu avem bani, ci amânări de plată de două miliarde de euro.”, a mai explicat Tudose.

Tudose susține că PSD a fost de acord cu concedierile și scăderile pentru a nu fi acuzat că vrea să păstreze sinecurile, dar social-democrații vor să vadă care este viziunea Executivului legat de aceste reforme.

„Nu vrei să ne arăți și nouă ce vrei să faci? Această șaorma cu de toate… n-ai zis că faci reformă? Se fac două luni de când bântui pe acolo. PSD nu s-a opus, taie lefurile, dă-i afară pe ăștia, să nu zică că vrem noi să ne păstrăm sinecurile, dar vrem să vedem care e viziunea. La un moment dat s-ar putea să spui că te-ai rătăcit, dar eu nu vreau să mă rătăcesc cu tine”, a mai spus fostul premier.

