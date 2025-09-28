Pachetul 3 de măsuri fiscale: ce planuri are Guvernul și de ce se tem economiștii

Liderii politici lucrează la un al treilea pachet de măsuri pentru reglarea economiei, care ar putea include reducerea perioadei de șomaj, reorganizarea aparatului de stat și reforma administrației publice.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că „pachetul pe administrație poate fi completat cu multe altele”.

Economistul Bogdan Glăvan atrage atenția că, până acum, măsurile adoptate nu au avut un impact bugetar decisiv:

„Problema de fond este că statul român are nevoie de zeci de miliarde. (…) A trecut mult timp și nu am văzut, de fapt, nicio reformă autentică, nicio măsură prin care să scadă în mod definitiv și sustenabil cheltuielile statului. Practic, de reformă a companiilor de stat nu se mai știe nimic de la plecarea domnului Anastasiu. De când domnul Bolojan a spus că preia el direct această reformă, a trecut vacanța, nu se mai aude nimic. Iar acesta este unul dintre cele trei domenii nevralgice, după părerea mea, companiile de stat, unde era nevoie urgentă de privatizare și restructurare, tocmai pentru a economisi și a aduce bani la buget. (...)

Al doilea sector nevralgic este cel al administrației, unde se impune o reducere a schemei de personal, dar asta trebuie să meargă la pachet cu digitalizarea și cu reglementarea, astfel încât să nu îl pui pe cetățean să umble o comună mai încolo. Deci lucrurile astea trebuie gândite într-o perspectivă un pic mai largă. (…) Statul român este supraîncărcat cu personal, asta e adevărat. Dar pentru că este birocratic. Adică ăsta este unul dintre motivele principale pentru care este supraîncărcat cu personal. (...) Și al treilea sector nevralgic era cel al lucrărilor publice, unde trebuiau pur și simplu stopate lucrările. Adică aici vorbim de foarte multe miliarde de lei. Trebuia spus foarte limpede. A declanșat domnul Ciolacu dublu lucrări publice decât ne permiteam. A supracontractat în neștire și, în consecință, trebuie să le anulăm sau trebuie să le punem pe pauză. (...) În niciunul dintre cele trei domenii nevralgice nu s-a acționat hotărât. În unele nu s-a acționat deloc”, a spus el, potrivit Adevărul.

Ads

Politologul Ioan Stanomir subliniază că succesul pachetului depinde de efectele reale asupra deficitului: „Singura veste clară, palpabilă și relativ luminoasă este ținta de deficit la care România trebuie să ajungă. Probabil că oficialii europeni au înțeles că, dacă noi vom persista pe acest drum al măsurilor chirurgicale, bolnavul supus tratamentului va deceda pe masa de operații”.

Politologul atrage atenția că măsurile incluse în cele trei pachete „sunt foarte delicate și se intră într-un domeniu extraordinar de delicat": "Se va vedea și decizia Curții Constituționale (n. r. - pe cele 4 proiecte din pachetul doi sesizate la CCR) și e foarte greu de spus în acest moment ce se va alege de toate aceste bune intenții. (...) Deocamdată, în afară de creșteri de taxe și impozite, această coaliție nu a produs nimic altceva. Bune intenții, declarații, rămâne să le vedem cu spirit critic”.

Ads