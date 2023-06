Al 11-lea pachet de sancțiuni și măsuri restrictive împotriva Rusiei, aprobat de ambasadorii celor 27 de state UE

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), reuniţi miercuri la Bruxelles, au adoptat al 11-lea pachet de sancţiuni şi noi măsuri restrictive pe care le impun Rusiei, prin care consolidează sancţiunile deja impuse cu scopul de a evita ocolirea acestora, potrivit unei surse oficiale, relatează AFP.

Aceste noi sancţiuni constau atât în sancţiuni individuale, cât şi în ”măsuri în vederea luptei împotriva ocolirii”, a anunţat Suedia, care deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene.

Obiectivul acestor măsuri este evitarea ca bunuri a căror exportare către Rusia este interzisă să nu găsească un drum de aprovizionare a complexului militar rus.

Comisia Europeană (CE) a identificat în această iniţiativă opt firme chinezeşti acuzate de reexportarea unor bunuri considerate sensibile către Rusia.

I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.

It will deal a further blow to Putin’s war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.

Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on… https://t.co/MlQlxNzNeR