Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 14:05
Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
Ședință Guvern FOTO Facebook/Guvernul Romaniei

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, astfel că numărul concedierilor va fi mai mare decât era vehiculat inițial. Recent, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că va exista o tăiere „de aproximativ 20 și ceva la sută”.

Proiectul de lege trimis joi, 28 august, spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) prevede însă reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior, scrie Hotnews.ro.

Ulterior, proiectul de lege va ajunge în Parlament, unde documentul poate suferi modificări.

Liderii coaliției au convenit marți că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 potrivit art. III alin. (81) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 1 din anexa la respectiva ordonanță de urgență și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 25%”, conform proiectului.

Ce declara Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți că 40.000 de posturi din administrația locală și centrală vor dispărea și că numărul de consilieri ai aleșilor locali și demnitarilor naționali se va reduce cu 57%, ajungând „de la aproximativ 10.700 de posturi, până la aproape 6.000 de posturi”.

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil”, a declarat ministrul. Zeci de mii de angajați din administrația locală și centrală vor fi concediați.

Acesta susține că posturile nu vor fi reduse în mod uniform și că vor fi cazuri unde se vor desființa doar posturi vacante.

„Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient - cu mai multe posturi vacante - se vor putea desființa doar posturile vacante”, a explicat Cseke Attila.

„În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus oficialul.

