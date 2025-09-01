George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 22:37
460 citiri
George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate
George Simion, liderul AUR FOTO Facebook/George Simion

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că Opoziția este gata să depună 4 moțiuni de cenzură împotriva proiectelor din pachetul 2 de austeritate asumate luni seară, 1 septembrie, de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

În aceeași ședință, Simion s-a răstit la cei prezenți spunând că, dacă au fost prezentate 5 proiecte, la începutul fiecăreia ar fi trebuit să fie intonat și imnul României.

"Conform regulamentului celor două Camere, la începerea ședinței se intonează imnul național. Când țineți cinci ședințe, la care se vor depune cinci moțiuni de cenzură, trebuie să ascultăm de cinci ori imnul național, dacă respectăm regulamentul", a spus George Simion.

Cei prezenți, atât în sală, cât și la prezidiu, l-au privit pe liderul AUR cu zâmbete ironice.

Pe de altă parte, președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat tot luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii pe care o conduce vor analiza și vor semna moțiunile de cenzură pe care parlamentarii de la AUR vor să le înainteze, împotriva proiectelor asumate de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

"Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale. (...)

Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan. Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-au exprimat un plan, o viziune și nu ne-au motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor.

Aceste măsuri nu arată că viața românilor va fi mai bună, că vom avea un cadru funcțional mai bun, că vor aduce valoare în societate și chiar că în viitor vom avea o creștere sustenabilă a veniturilor la bugetul de stat", a spus deputata POT.

Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Unul dintre numeroasele amendamente depuse de PSD și USR asupra pachetelor de reformă pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea a fost deja aprobat în ședința coaliției de luni, 1...
Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, astfel că numărul concedierilor va fi mai mare decât era vehiculat inițial....
#pachetul 2 masuri fiscale, #simion aur, #imnul Romaniei, #asumare pachet 2 , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor". Ministrul Energiei a donat și în august statului 20% din salariul său
  2. E oficial! Nicușor Dan i-a invitat marți la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție pentru a dezamorsa criza politică. Kelemen Hunor: "Președintele e mediator"
  3. Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"
  4. George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate
  5. Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
  6. Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
  7. Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
  8. "Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"
  9. Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
  10. Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...