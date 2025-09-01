George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că Opoziția este gata să depună 4 moțiuni de cenzură împotriva proiectelor din pachetul 2 de austeritate asumate luni seară, 1 septembrie, de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

În aceeași ședință, Simion s-a răstit la cei prezenți spunând că, dacă au fost prezentate 5 proiecte, la începutul fiecăreia ar fi trebuit să fie intonat și imnul României.

"Conform regulamentului celor două Camere, la începerea ședinței se intonează imnul național. Când țineți cinci ședințe, la care se vor depune cinci moțiuni de cenzură, trebuie să ascultăm de cinci ori imnul național, dacă respectăm regulamentul", a spus George Simion.

Cei prezenți, atât în sală, cât și la prezidiu, l-au privit pe liderul AUR cu zâmbete ironice.

Pe de altă parte, președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat tot luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii pe care o conduce vor analiza și vor semna moțiunile de cenzură pe care parlamentarii de la AUR vor să le înainteze, împotriva proiectelor asumate de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

"Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale. (...)

Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan. Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-au exprimat un plan, o viziune și nu ne-au motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor.

Aceste măsuri nu arată că viața românilor va fi mai bună, că vom avea un cadru funcțional mai bun, că vor aduce valoare în societate și chiar că în viitor vom avea o creștere sustenabilă a veniturilor la bugetul de stat", a spus deputata POT.

