Ce propuneri iau în calcul membrii Coaliției de guvernare la pachetul 2 de măsuri fiscale. Modificările ar viza înființarea de firme noi

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 10:19
Ilie Bolojan FOTO: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Coaliția de guvernare pregătește noi modificări pentru pachetul 2 de măsuri fiscale, mai ales în ceea ce privește capitalul social pentru firmele nou înființate. Conform propunerilor, care vor fi discutate marți, 26 august, capitalul social ar putea să fie diferențiat.

Astfel, capitalul social ar putea să fie diferențiat în funcție de cifra de afaceri a firmei, scrie stirileprotv.ro.

Acesta ar urma să fie calculat astfel:

- 500 de lei pentru o cifră de afaceri de max. 400.000 de lei;

- 5.000 de lei pentru o cifră de afaceri max. 7 milioane de lei;

- 90.000 de lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei;

Inițial, propunerea era doar de creștere a capitalului social la 8.000 de lei, de la 200 de lei cât este în prezent.

Inițiatorii susțin că legea urmărește să combată evaziunea fiscală și fenomenul firmelor fantomă.

Aceasta a fost criticată pentru că ar reprezenta un obstacol pentru antreprenorii care vor să pornească un business și nu dispun de banii respectivi.

De asemenea, o altă propunere care ar putea fi discutată în ședința coaliției este stabilirea la 72 de salarii minime/an a bazei de calcul a CASS pentru cei care obțin venituri din activități independente.

Întâlnirea de marți are loc după ce PSD a decis revenirea la ședințele coaliției.

Social-democrații vor să discute, exclusiv, despre Pachetul 2 de măsuri fiscale pe care Guvernul Bolojan ar urma să-l adopte prin asumarea răspunderii. Liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, a afirmat că PSD încă nu este convins de proiecțiile făcute pe măsurile fiscale din noul pachet.

”Greva” PSD a început după discuțiile aprinse cu partenerii de la USR privind organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, social-democrații considerând că partidul condus de Dominic Fritz nu a dat dovadă de maturitate politică, ci mai degrabă de lipsă de respect atunci când a boicotat funeraliile.

