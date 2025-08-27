Coaliția pregătește "pachetul PSD". Pensiile speciale, vizate. "Nu o să mă convingă niciodată, nimeni, că dacă lucrezi la înmatriculări auto, la poliție, trebuie să ai așa ceva."

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 22:53
Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, lei românești / Kanal D, captură video Palatul Victoria, Ziare.com

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că următorul pachet de măsuri fiscale trebuie să fie al social-democraților și să cuprindă măsurile acestora, adăugând că a fost un fel de ”condiționare” pe care PSD-ul a făcut-o. El a menționat că în pachetul PSD, care a fost agreat de premierul Ilie Bolojan, va fi și o componentă de relansare economică.

Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, dacă pachetul 2 este agreat de coaliție și dacă este finalizat.

”Într-un procent destul de mare, da. Și a fost agreat într-un procent, de asemenea, foarte mare de vreo două săptămâni, trei. Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, pachetul, partea din pachetul 2 care se referă la eliminarea privilegiilor. A fost consens de la început cu toată lumea. Și aici mă refer la pensii ale magistraților și la companiile de stat și restructurări și toate lucrurile pe care le știți.

Nu a fost niciun fel de problemă din acest punct de vedere, de la început. La Sănătate, nu a fost niciun fel de problemă. Pe insolvență nu a fost niciun fel de problemă. Eu vă amintesc că patru părți din pachetul 2 fiindcă au avut titulari miniștri de la PSD: Sănătate, Justiție, Muncă și SGG, am avut discuții pe care în mare parte le-am depășit pe administrație și pe pachetul fiscal”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că în acest pachet, până în această săptămână, nu erau adăugate propunerile venite din partea reprezentanților administrației publice.

”Nu s-a reușit până în această săptămână ca propunerile care au venit, în special la administrație mă refer, propunerile care au venit dinspre structurile asociative, că mă refer la primari sau că mă refer la UNCJR, să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic, nu doar primarii PSD au spus, și știți foarte bine acest lucru, și primarii PNL și președinții de consilii care nu sunt PSD, PNL sau UDMR, de asemenea, au avut observații pertinente, care de altfel au fost preluate. Doar că s-a mers mai încet”, a afirmat președintele interimar al PSD.

El a anunțat că următorul pachet trebuie denumit ”pachet PSD”.

”Știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți e un fel de condiționare pe care PSD-ul a făcut-o, dar condiționare nu aș vrea să fie un cuvânt de breaking news acum, ci la modul constructiv vă spun ceea ce urmează. Vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, nu sunt singurii, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale.

Nu o să mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun, că dacă lucrezi la înmatriculări auto, la poliție trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo în zonele periculoase, da, și asta e un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că... și lucrul ăsta trebuie să fie clarificat”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a adăugat că în pachetul PSD trebuie să existe și o componentă de relansare economică.

”Dar mai important decât atât, și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa, dar mai important decât atât în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. În toate aceste luni a fost nevoie să facem anumite ajustări. Și este nevoie. Și e un lucru pe care îl acceptăm. Dar în același timp trebuie să relansăm, să facem politici pentru relansarea economică.

În momentul în care discuți și prezinți totul doar dintr-o perspectivă negativă prăbușești consumul, investitorii stau și se uită, dar de ce să vin să investesc în România? Să fac ce? Să mă gândesc că nu mai sunt bani de pensii și salarii? Că se duce România cu deficit din ăsta astronomic? Că avem apocalipsa pe care o vedem de 2-3 săptămâni? Și atunci trebuie să vii, în mod evident, cu politici de relansare”, a afirmat Grindeanu.

El a mai declarat că premierul Ilie Bolojan a acceptat propunerile PSD, iar acest pachet urmează să fie prezentat săptămâna viitoare.

