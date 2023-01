Experiența unui tânăr care s-a dus la stomatolog: "Mergi pentru o carie și ți se recomandă servicii de 20.000 de lei"

Mulți români amână vizitele periodice la stomatolog, unii speriați de intervențiile specifice, alții, de prețuri.

Este cazul unui tânăr care a mers la dentist pentru o carie banală, dar a ieșit de acolo cu un plan de tratament care l-ar costa 20.000 de lei, după cum a relatat într-o postare în mediul online.

"M-am dus și eu că tot omul la dentist să îmi rezolve o carie. Am primit în schimb un plan pe 2 ani și care mă costă cât un salariu de ITst:

Scos măsele de minte (doar pentru că ne încurcă) + aparat dentar. Nu am dinții strâmbi ca să zici că e inestetic, dar aparent nu am mușcătura corectă și la 50 ani voi avea dureri de maxilar.

Nu contest ce spune dentistul, dar dintre toate cunoștintele mele care au avut aparat dentar nimeni nu a fost mulțumit de rezultate, după ani buni de chin.

Cred că am nevoie să aud și povești care s-au încheiat cu bine", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"Găsește un alt dentist"

În comentarii, mulți îi recomandă să mai ceară opinii înainte să ia o decizie. Și alții relatează situații asemănătoare.

"Am primit și eu o ofertă similară de la o clinică dentară, vreo 30.000 lei obturații + scos măsele de minte + aparat dentar. M-am dus în altă parte și am rezolvat cu măselele de minte + cariile la vreo două, trei mii de lei total (de menționat că au fost vreo 15 carii). Ar mai urma aparatul dentar la vreo 6-7000. Părerea mea e să mai consulți și la alte clinici și să nu accepți prima oferta."

"Am pățit o faza de genul acum 4-5 ani, literally m-am ridicat și am plecat la următorul cabinet medical de pe strada aia, unde mi-au rezolvat problemele la preț de 3 ori mai mic și fără gargară."

"Efectiv toată lumea pe care o cunosc care a avut aparat dentar a fost mulțumită. Inclusiv eu."

"Găsește un alt dentist. Această tendință capitalistă cu stomatologi este supărătoare și înseamnă că aceștia încearcă să găsească bani în gură. Du-te în altă parte."

Ads

"Încrederea pe care ți-o dă o dantură sănătoasă este ignorată de multe ori"

"Probabil nu ți-ai dat seama că ai și alte probleme pe lângă carie. Așa am crezut și eu. M-am dus pentru o carie mică și am plecat cu plan de tratament de 16.000 lei. Acum am aparat dentar și eu. A fost decizia mea să urmez planul, pentru că pe viitor pot evita probleme mai complexe. Mușcătura nu este corectă și am observat că maxilarul are tendința să se blocheze ușor.

Dacă voiai să scapi doar de carie, plăteai doar caria și aia era. Dar personal nu știu pe nimeni care să fi avut aparat dentar și să nu fie mulțumit. În plus, nu mă deranjează deloc. Am mereu cu mine o cutiuță cu periuțe mici, pentru aparat. Dacă îți permiți costul, recomand să urmezi planul. Încrederea pe care ți-o dă o dantură sănătoasă este ignorată de multe ori. În plus, e vorba și de sănătatea ta."

Opinia unui alt stomatolog

Ads

"Sunt dentist. Vă rog să nu ascultați orice poveste citită pe reddit scrisă de oameni șocați de prețul tratamentelor.

E absolut ok să te duci la 2 dentiști să obții 2 păreri diferite, dar nu e deloc ok să crezi că nu trebuie să asculți un dentist când îți recomandă un tratament.

Alea 4 măsele scoase la mișto că încurcă se transformă în tratamente endo și coroane pe mai multe măsele foarte repede, să scoți măseaua costă câteva sute de lei, problemele pe care le poate provoca o măsea de minte pot să ajungă lejer la mii de lei.

Și înțeleg că nu-și permit toți aparat dentar, sunt scumpe, dar dacă îți permiți atunci e o investiție masivă în sănătatea și fericirea ta. Un zâmbet frumos și sănătatea sunt minunate.

E ușor să te sperii de o factură acum și să crezi că-ți inventează dentistul probleme când ăla șție ce te așteaptă și-ți explică.

Ascultați ce vă zice, du-te acasă și verifică online dacă ce a zis îți pare adevărat, obține încă 1-2 păreri de la dentiști buni și apoi decide.

Ads

Dar nu arunca "asta vrea bani, eu vreau să-mi rezolva caria, nu să mă sugă de bani" ca și cum n-are ăla ce face decât să-ți dea ție țeapă."

"Nu contest ce spune dentistul, dar dintre toate cunoștiintele mele care au avut aparat dentar nimeni nu a fost mulțumit de rezultate după ani buni de chin. Ce zici aici e cel puțin exagerare masivă."

"Nu te obligă nimeni. Să zici mersi că ți-a zis. Poți cere încă 2-3 opinii și iei singur măsuri."

"Aș spune că merită efortul"

"Că om care a neglijat dentistul 30 de ani și apoi a dat 35k eur pe implanturi, ortodont operație de paradontoză m-aș fi bucurat la 20 de ani să dau 20k lei să previn astea. bine nu aș fi avut banii aia dar măcar aș fi fost în tema.

Și eu am aparat dentar și mușcătura incorectă și anul asta ar trebui teoretic să mă duc să îmi alinieze mușcătura. Știam de faptul că e incorectă încă de când eram copil și toți dentiștii la care am fost mi-au recomandat aparat + corecție mușcătura.

Ads

Momentan aparatul își face treaba - dinții s-au depărtat. Mi-am scos și 3/4 masele de minte (unele erau cariate). Aș spune că merită efortul."

"Am avut aparat dentar special pentru corectare de mușcătură și îndreptat dinți. Bărbia mea era cu jumătate de deget mai în spate decât trebuia, acum am maxilarul perfect aliniat și nu mai am bărbia în pantă."

"Am scos 3 măsele de minte din carne (nu aveau unde să iasă) prin operație cu anestezie pentru că le-am vrut toate odată.

Mi-a căzut un singur dinte de lapte natural, toți restul scos forțați că nu cădeau și deja îmi ieșeau ceilalți. Purtat aparat dentar 4 ani. 10 ani mai târziu sunt pe deplin mulțumit de rezultat."

"N-am avut nevoie de aparat, dar am scăpat și eu vreo 12k până acum (2 coroane zirconiu ceramică, o punte formată din 4 măsele cu 2 coroane zirconiu, câteva carii, un tratament parodontal + chiuretaj, adiție osoasă) și mai trebuie să dau vreo 13k (ridicare de sinus pentru că adiția osoasă nu e suficientă pentru implant, încă ceva adiție osoasă, 2 implanturi în loc de 1 care trebuia inițial + bonturi și coroane zirconiu ceramică), deci da."

Ads