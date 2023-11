Primul pacient cu Parkinson ”vindecat” printr-un implant în coloana vertebrală: ”Pot să plec de acasă” VIDEO

Primul pacient cu Parkinson căruia i-a fost montat un implant în coloana vertebrală mărturisește că tratamentul îi permite să facă gesturi care înainte erau imposibile: să se ridice fără efort de pe scaun, să meargă pe jos distanțe lungi.

Marc Gauthier (63 de ani) este primul pacient cu boala Parkinson care în urma unui tratament poate duce o viață normală. Tratamentul constă în montarea unei neuroproteze, operație realizată la Spitalul Universitar din Lausanne, ELveția.

Respectiva proteză conţine un câmp de electrozi plasaţi pe măduva spinării, iar combinat cu un generator de impulsuri electrice plasat sub pielea abdomenului său, noul dispozitiv stimulează măduva spinării pentru a-i activa muşchii picioarelor, arată digi24.

”Mi-a schimbat viaţa, pentru că acum sunt independent. (...) Pot să plec de acasă, să fac diverse treburi. Mă duc chiar şi pe jos”, a mărturisit pacientul pentru Reuters.

