O femeie din Iași, cu o tumoră cerebrală de 5 centimetri, a fost salvată de medici. Pacienta nici nu știa ce are: "Ameţeam, cădeam aşa, mă împiedicam..."

O femeie de 52 de ani a fost salvată de medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală de 5 centimetri, situată într-o zonă dificilă a creierului.

Potrivit medicilor, la doar trei zile de la operaţie, starea de sănătate a femeii s-a îmbunătăţit considerabil.

"Nu ştiam că am tumoare. Ameţeam, cădeam aşa, nu leşinam, ci doar cădeam, mă împiedicam. Mi s-a recomandat să fac un RMN. Am învins această boală, o tumoră cerebrală. Nu-mi vine să cred că am reuşit şi am învins cu ajutorul doctorilor, al asistentelor şi infirmierelor care sunt tot timpul atente cu noi, sunt la căpătâiul nostru. Se vorbeşte atât de frumos, suntem îngrijite. Mi-au spus că totul va fi bine. Chiar a fost. Uitaţi-vă la mine. Medicii au făcut o minune. La trei zile de la operaţie, sunt coerentă şi pot vorbi", a declarat Mihaela Alistar.

Doctorul Lucian Eva, care este şi managerul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi, a declarat că a fost necesară o intervenţie chirurgicală, microchirurgicală.

"În general, tumorile cerebrale pot fi tratate prin Radiochirurgia Stereotactică de tip Gamma Knife, indiferent de volumul acestora, dar cu câteva condiţii. Una dintre aceste condiţii este să nu aibă efect asupra ţesutului cerebral din jur. Adică să nu provoace reacţii, ceea ce noi numim edem cerebral. Dacă există edem cerebral, Radiochirurgia Stereotactică de tip Gamma Knife nu este indicată, pentru că va produce o creştere a efectului compresiv asupra creierului şi atunci se va ajunge tot la operaţie. Şi este preferabilă intervenţia chirurgicală de ablaţie completă a tumorii sau, în cazul în care efectele sau complicaţiile sunt mai mari decât beneficiile unei rezecţii totale, se practică o rezecţie subtotală de golire, de micşorare a volumului tumoral, pentru ca ulterior să se poată face Radiochirurgie de tip Gamma Knife. Vorbim de tratamente multimodale şi de faptul că, având la dispoziţie toate aceste modalităţi de tratament, putem să gestionăm fiecare caz, să-l particularizăm, să facem un plan de tratament particularizat pentru fiecare pacient în parte", a explicat dr Lucian Eva.

