O pacientă obeză, purtată prin 3 spitale. A fost ţinută pe podeaua unei autospeciale mai bine de 4 ore: "Doamna doctor nici nu a venit să o vadă"

O pacientă a fost refuzată de trei spitale din Botoșani și a fost ţinută într-o autospecială de pompieri mai bine de patru ore. Femeia a stat pe podeaua autospecialei parcate în faţa unităţii sanitare, din cauza conflictului dintre familie şi personalul medical.

Chinul prin care a trecut pacienta joi seară, 20 aprilie, în municipiul Dorohoi,a durat mai bine de 12 ore.

Femeia de 59 de ani, care locuieşte la câteva străzi distanţă de Spitalul Municipal Dorohoi, suferă de obezitate morbidă. Aceasta cântăreşte peste 240 de kilograme, potrivit unei estimări a medicilor.

Potrivit familiei, aceasta ar fi început să ia foarte mult în greutate de aproximativ două luni. Din acest motiv până şi deplasarea prin casă îi era dificilă şi o făcea cu ajutorul unui cadru.

Joi, aceasta a încercat să se deplaseze până în baia apartamentului în care locuieşte. Pentru că s-a sprijinit pe cadru prea tare, acesta a cedat, iar femeia a căzut în genunchi pe gresie.

A fost găsită de către o rudă care i-a anunţat fiul.

“M-a sunat sora mea și am venit repede acasă. Ne-am chinuit să o ridicăm, dar nu am putut. Așa că am hotărât să sunăm la 112. După vreo jumătate de oră a venit salvarea și au zis că nu au ce să facă, pentru că e prea grea”, a povestit fiul femeii pentru monitorulbt.ro.

Ulterior au apelat la pompieri, care au trimis de la Botoşani Autospeciala de Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM). Este singurul mijloc de transport care poate duce persoane supraponderale din tot judeţul.

“A venit o salvare, iar cei de acolo ne-au spus că nu au ce face, că nu o pot transporta. Le-am zis că am trimis un mesaj la domnul Arafat, nu mi-a răspuns nimeni nimic. Când au auzit de domnul Arafat au sunat la Botoșani. În nici o jumătate de oră a venit maşina de la Botoșani. Au luat-o pe sus și au dus-o la mașină. Vreo 7-8-9 oameni am fost”, a spus o rudă de-a femeii supraponderale.

"Să semnez să o iau acasă să moară?"

La spital, cadrele medicale şi-au dat seama că nu îi pot face nimic la Dorohoi, deoarece nu exista un pat care să îi susţină greutatea, dar şi pentru că nici aparatura de investigaţii nu ar fi făcut faţă.

Personalul de la Urgenţe ar fi avut o atitudine agresivă cu familia şi pacienta încă de la început.

“Doamna doctor nici nu a venit să o vadă, să o consulte, absolut nimic. Am auzit de pe hol că tot vorbea la telefon și explica. La un moment dat a venit pe hol și ne-a zis că << doamnă ne pare rău, dar nu avem ce să-i facem >>, că trebuia să o aducem de mai demult. Ne-a zis să o luăm acasă. Am refuzat așa ceva pentru că până dimineață putea să moară. Am întrebat-o de ce nu o ia la Iași și mi-a zis că fără investigații nu se poate. Abia la ora 20.00 au venit și i-au luat sânge. După aproape 2 ore, după insistențele mele.

Pacienta a stat până pe la ora 23.30 în salvare. Ni s-a zis că nu au paturi, aparate cu ce s-o ridice, cu ce să-i facă raze, etc. Ne-au zis că nu o primește nicăieri. I-am zis doamnei doctor: << ce ar trebui să fac? Să semnez să o iau acasă să moară? >> . Înainte să spunem că nu mai este nicio posibilitate haideți să facem ceva”, a mai spus ruda femeii.

"Nu o primeşte nimeni, nici Arafat"

Rudele l-au înregistrat medicul de gardă, care le reproşează că “fac mofturi”.

“Faceţi mofturi la spital. Eu nu pot să aduc saltea de la mine de acasă. Nu o primeşte nimeni, nici Arafat (N.R. – Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă) nu o ia. Nu moare acum, când o să dea Domnu’”, le-a spus cadrul medical.

Ulterior, a fost nevoie de intervenţia telefonică a managerului spitalului, care a insistat ca pacienta să rămână în spital peste noapte, astfel ca şi autospeciala de pompieri să poată pleca, după ce a fost reţinută aproape şase ore în total.

Familia, care iniţial nu era de acord ca ruda să fie culcată pe jos, a acceptat acest lucru, mai ales că la spital a apărut şi un echipaj de Poliţie, chemat de cadrele medicale.

“A venit și s-a uitat la ea, i-au făcut poze apoi au sunat la Botoșani și ne-au zis că nu poate să o primească nimeni pe motiv că nu sunt paturi. A mai durat cred că vreo jumătate de oră și m-au chemat pe mine ca să semnez niște hârtii. Am refuzat. Doamna doctor, mi-a vorbit răstit şi mi-a zis că legile mi le fac eu acasă. Când n-am vrut să semnez mi-au zis că cheamă poliția. Și așa au făcut. Până la urmă, le-am zis că acceptăm să o pună pe două saltele jos. Dacă trebuie întoarsă nu se mai poate. Nu știm ce o să se întâmple“, a spus fiul femeii.

Pacienta, refuzată de trei spitale

Reprezentanţii Spitalului Dorohoi au încerca să o trimită pe femeie spre spitale mai mari, care, teoretic, ar fi avut dotări mai bune. S-au lovit, însă, de refuzuri.

“Pacienta, cu obezitate morbidă, s-a prezentat la spitalul nostru cu un traumatism genunchi bilateral. A fost atent monitorizată apropo de funcțiile vitale, investigată din punct de vedere biologic, cu analize efectuate în urgență. În schimb, problema majoră care s-a pus la dumneaei, din cauza greutății de peste 200 de kilograme, a fost în privinţa investigațiilor radiologice și CT-ul, care nu au putut fi efectuate în spitalul nostru, deși ambele aparate sunt funcționale. S-a tentat transferul la Spitalul Județean Botoșani și la Spitalul Județean de Urgențe Suceava, lucru care nu s-a putut realiza din același motiv, al greutăţii.

Pacienta a rămas în spitalul Municipal Dorohoi în compartimentul de primiri urgențe. A fost monitorizată atent, a fost văzută de toți colegii medici care erau în gardă. În cursul dimineții am făcut și o comisie medicală, suplimentând investigațiile și examenele cu medic cardiolog, endocrinolog, ATI, plus ortoped, care au văzut pacienta. Opinia noastră, ținând cont de investigațiile care s-au putut face în spitalul nostru, este că pacienta trebuie suplimentar investigată, dar nu se pot efectua aceste investigații în spitalul nostru”, a precizat medicul primar Valerian Andrieş (foto), managerul Spitalului Municipal Dorohoi.

Pe lângă cele două spitale judeţene, cei de la Dorohoi au încercat şi la Spitalul TBC din Botoşani. Unitatea sanitară este dotată cu cel mai nou CT din judeţ, însă acesta nu rezistă la persoane de peste 180 de kilograme.

Medic vizat de o anchetă disciplinară

Managerul unităţii sanitare a stat de vorbă cu familia, a explicat ce s-a încercat şi care ar fi soluțiile în zilele următoare.

Acesta a spus că va deschide şi o anchetă internă în cazul comportamentului personalului din Urgenţe.

„În acest moment, pacienta este în afara oricărui pericol, cu analize în limite normale și cu investigații cursive, ecografii făcute dimineață care nu confirmă leziuni interne, semne de hemoragie acută sau alte afecțiuni grave care să necesite internare. De aseară am aflat de caz și m-am implicat personal în rezolvarea acestuia, am discutat personal cu familia la 6.30 dimineață. Parțial le dau dreptate, apropo de comportamentul unei colege. Sigur că aceasta va constitui obiectul unei analize separate și a unei anchete separate disciplinare dacă e cazul, dar din punct de vedere medical, vreau să accentuez, Spitalul Municipal Dorohoi, prin ceea ce deține în acest moment – resursă umană și aparatură – și-a făcut treaba”, a mai spus managerul unităţii sanitare.