Calvarul unei românce cu peritonită, tratată cu medicamente banale. "Mi-au scos 2,5 kilograme de puroi din abdomen. Cheltuielile sunt de 12.000 euro"

Periodic, în spațiul public românii relatează cazuri în care au fost tratați necorespunzător în spitalele de stat.

O nou situație gravă a fost anunțată în mediul online de o femeie care avea peritonită, însă a fost trimisă acasă cu un tratament banal.

Aceasta a primit diagnosticul corect după ce nu a mai suportat durerile și a mers la o clinică privată, după cum a scris pe Facebook.

"Am tot văzut că îmi crește burta, am presupus că m-am îngrășat"

"Aș dori să îmi răspundă un avocat ce șanse am de a acționa în instanța Spitalul Județean de unde locuiesc, pt diagnostic greșit, fiind salvată de la moarte de medicii dintr-un spital privat, având în vedere următoarea situație: Am 44 ani, femeie, căsătorită, copil mic, fără probleme majore de sănătate cu excepția unei operații de tiroidă efectuată în luna mai 2022 la un spital din București.

După operație, timp de 7 luni, am tot văzut că îmi crește burta, am presupus că m-am îngrășat. Pe 3 decembrie 2022, am început să am dureri cumplite de abdomen și vărsături, am chemat de 2 ori ambulanța, a două oară am spus să mă ducă la Urgență Spitalul Județean."

"Am așteptat acolo 8 ore"

"Am așteptat acolo 8 ore, în ciuda durerilor îngrozitoare, mi s-au făcut niște analize, un eco efectuat de o dna dr. obosită care mi-a spus că aș avea o colită și că ea se grăbește să plece acasă. M-au trimis acasă cu diagnostic final Sindrom duodenal acut, spunând că nu sunt o urgență și să mă tratez cu no spa și carbocit. Mi-au spus că simptomele astea vor dura câteva zile, am tot așteptat să mă fac bine, dar degeaba, nu mă mai puteam ridică din pat de dureri, dar chiar și așa, am reușit să ajung la un eco în privat, acolo mi s-a spus: urgent la CT."

"Am fost băgată urgent în operație"

"Am ajuns la un spital privat, după CT, am fost băgată urgent în operație, aveam peritonită, medicul care mi-a salvat viață mi-a scos 2,5 kg puroi din abdomen, toată echipa care a participat la intervenție a spus că așa ceva nu au mai văzut și de ce am venit așa târziu la operație și că am fost la câteva ore de moarte!

Dar eu aveam alt diagnostic de la Spit Județean unde am fost prima dată, de unde să știu că eram atât de grav?! Acum urmează să fac o a două operație, tot la privat, pentru refacerea peretului abdominal. Analizele au spus că am avut în intestine fixat un bacil gram pozitiv - infecție nosocomiala luată în urmă operației de tiroidă, pentru că nu se poate lua din Kaufland, ci doar din spital, în urmă unei intervenții."

"Cheltuielile sunt de 12.000 euro"

"Cheltuielile sunt de 12.000 euro, eu sunt mutilată în zona abdomenului, nu mai spun chinul și durerile. Aș vrea să dau în judecată Spitalul Județean care mi-a pus diagnostic greșit, dacă mă descoperea din prima cu peritonită și mă operau acolo, eu nu trebuia să mai trec și prin a două operație.

Aș fi vrut să dau în judecată și spitalul de unde am luat infecția nosocomiala, dar probabil nu am șanse întrucât înainte de operația de tiroidă am semnat la ei un contract că sunt de acord cu riscurile de infectiii nosocomiale. Ce șanse am cu Spitalul Județean, ai căror medici superficiali nu mi-au putut descoperi peritonită și din cauza cărora îmi puteam pierde viața? Cine mă poate ajută cu un sfat? Ce pași trebuie să urmez?", a scris femeia pe grupul Avocatul online.

"Șansele de câștig sunt mari"

În comentarii, femeia a fost sfaătuită să-și facă dreptate în instanță.

"Șansele de câștig sunt mari dacă expertiza în astfel de diligențe este una corespunzătoare."

"Nu vă lăsăți doamnă, să plătească cei care sunt de vină."

Da dați în judecată pentru malpraxis. Avocat. Durează doi ani,poate mai mult.

"Este tipul de doctor care fac de gardă doar pentru fluturaș, slabă pregătire individuală, cine știe pe câți a mai nenorocit, pățit pe propria piele cu o aprindere de plămâni, nu a binevoit un nenorocit de film la plămâni."

"În primul rând, pentru infecția nosocomiala, pentru a obține daune trebuie să chemați în instanța spitalul de unde ați contractat infecția iar pentru neglijență doamnei doctorițe în primul rând trebuie să adresați plângere la Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică, și la colegiul medicilor pentru atragerea răspunderii disciplinare a doctoriței, dar ar fi bine să aveți că și dovadă scrisoarea medicală pe care v-a dat-o în care va indică că aveți colită.

Într-adevăr este un caz mai complex în care ar fi bine să luați legătură cu un avocat bun care să va asiste întrucât trebuie administrat un probatoriu și eventual făcut un raport de expertiză medicală din care să rezulte infecția nosocomiala și diagnosticul eronat grav al doctoriței în raport cu diagnosticul adevărat.

Partea bună din punct de vedere juridic este faptul că în urmă unei decizii a ICCJ stabilește că sarcina probei inverse revine spitalului (în limbaj popular spitalul trebuie sa dovedească că nu de la ei ați luat infecția) deci este un proces cu mari șanse de reușită.Ț

