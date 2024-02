Bolnavii de cancer, umiliți în cel mai mare spital oncologic din Moldova. ”Abia poți respira aici, iar în decembrie mureai de frig”

La Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași, pacienții oncologici trec prin chinuri suplimentare fiind puși să aștepte în picioare ore întregi până ajung să fie consultați de medici.

Această problemă nu este rezolvată de luni bune de management, deși a fost semnalată de presa locală

Publicația locală BZI scrie că pe 9 februarie 2024, în holul îngust erau la fel de mulți pacienți ca întotdeauna, iar căldura era, de această dată, cu atât mai greu de suportat. Mulți își țineau hainele pe brațe și așteptau în picioare să le vină rândul pentru a fi consultați.

„Am venit să-mi iau rețeta. Am avut cancer la sân, am fost operată, am făcut chimioterapie și radioterapie, iar acum urmez un tratament de susținere, pentru ca boala să nu mai recidiveze. Trebuie să iau acest tratament timp de doi ani. N-am simțit niciodată dureri atât de mari, simt că îmi taie cineva stomacul, i-am zis și doamnei doctor despre aceste reacții adverse. Am făcut CT, nu mai am celule canceroase, dar trebuie să iau tratamentul, nu am de ales. Abia poți respira aici, este foarte cald, iar când am fost în decembrie, mureai de frig. Am stat atunci până la 15.00, dar măcar doamna doctor Diana Petroiu stă până vede toți pacienții. Vin cu un microbuz la Iași, aș fi venit cu mașina, dar e foarte aglomerat și decât să mă chinui să găsesc un loc de parcare, e mai bine să vin așa”, a declarat o pacientă oncologică din Roman.

Ads

În apropierea IRO Iași erau parcare o mulțime de mașini cu numere de Neamț, Suceava sau Vaslui. Pacienții și aparținătorii trebuie să se lupte pentru a găsi un loc de parcare pe străzile din apropierea unității medicale, deoarece în curtea IRO Iași, care este destul de mare, sunt amenajate spații doar pentru angajați, persoane cu dizabilități, iar pentru pacienți rămân doar câteva locuri libere, care se ocupă de la primele ore ale dimineții.

«Trebuie să stau aici, să-mi rup picioare, deși am două operații la coloană»”, declara în 26 ianuarie 2024 un pacient, despre aglomerația și condițiile pe care trebuie să le suporte pacienții ce ajung în ambulatoriul IRO Iași. La circa două săptămâni după apariția articolului, deși managerul IRO Iași, ec. Mirela Grosu, a specificat că a luat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți situația, bolnavii se confruntă cu aceleași probleme, fiind nevoiți să aștepte în picioare în fața cabinetelor medicale ore întregi, într-o căldură înăbușitoare. Mulți dintre pacienți, acum, că vremea s-a mai încălzit, ies și mai stau pe băncile din fața ambulatoriului, deoarece nu mai suportă atmosfera de pe holul îngust și supraaglomerat.

„Eu stau la rând pentru mama mea. Ea nu poate suporta să aștepte atât în picioare, așa că am lăsat-o în mașină și aștept eu”, a spus aparținătorul unei paciente.