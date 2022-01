Un medic expune realitatea crudă din spital: ”Fiul este la ATI, iar tatăl la morgă”

Medicul ATI Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, afirmă, într-o postare pe Facebook, că în urmă cu o săptămână a predat garda având puţini pacienţi, iar acum secţia este plină, în contextul creşterii numărului cazurilor de COVID-19.

El relatează că printre cei internaţi a fost şi un cuplu, soţia fiind internată pe secţia ATI la 5 minute după decesul soţului. Un alt caz, este cel a unui fiu aflat în terapie intensivă, iar tatăl său la morgă.

Medicul are şi un mesaj dur pentru cei care nu au respectat restricţiile pentru combaterea pandemiei şi pentru cei care nu au încredere în recomandările medicilor: ”Unii daţi dovadă de multă ignoranţă şi vă gândiţi doar la cum să vă contraziceţi cu medicii şi să le arătaţi că vă pricepeţi la toate!!

”Acum 7-8 zile am predat garda, cu pacienţi pe care îi putem număra pe degetele de la o mână, iar ieri, am preluat-o plină! Printre pacienţii internaţi a fost şi un cuplu, pe soţie am internat-o pe secţia ATI la 5 minute după decesul soţului! Iar un alt caz, este cel a unui fiu aflat în terapie, iar tatăl lui la morgă! Din păcate, nu sunt titluri de filme horror este doar realitatea pe care noi o trăim şi voi o ignoraţi în fiecare zi!”, scrie medicul, adăugând: ”Cumva, era de aşteptat ca numărul cazurilor să explodeze după relaxarea pe care aţi avut-o de sărbători!”

El îi critică pe cei care, în perioada sărbătorilor, nu au respectat restricţiile destinate prevenirii răspândirii COVID-19.

”Şi dacă tot a fost “super mega” distracţie pe 2 m de pârtie bot în bot, să umplem spitalele acum, că prea multe locuri libere sunt...Doar zic! Sper să nu aveţi nevoie de un “aer” mai special! ... Sau aveţi acest curaj, pentru că sunteţi “vaccinaţi” cu 3 doze şi acum aţi devenit imuni?! Unii daţi dovadă de multă ignoranţă şi vă gândiţi doar la cum să vă contraziceţi cu medicii şi să le arătaţi că vă pricepeţi la toate!!”, conchide Amin Zahra.

